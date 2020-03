Kabinetiroda: Csak akkor menjenek boltba az idősek, ha nincs más megoldás

A koronavírus-járvány neheze csak most jön, amikor a csoportos megbetegedések szakaszát minden bizonnyal felváltják a tömeges megbetegedéseké - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Dömötör Csaba szerint, egyáltalán nem mindegy, hogy a megbetegedések számának emelkedése milyen hamar és milyen intenzitással következik be. A kormány célja, hogy lassítsa a vírus terjedését, hogy az egészségügyi rendszer ne terhelődjön túl - tette hozzá.

Kiemelte, érezhetően lelassult az élet a szombaton hatályba lépett kijárási korlátozás hatására.

Az államtitkár külön felhívta a figyelmet arra, hogy az időseknek a vásárlásra rendelkezésre álló idősáv nem könnyítés, hanem újabb szükséges szigorítás.

Elmondta, a kormánynak továbbra is az a tiszteletteljes kérése, hogy az idősek maradjanak otthon, az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzését családtagjaiktól, vagy az önkormányzattól kérjék,

a boltokban biztosított 9 és 12 óra közötti idősávot pedig csak utolsó lehetőségként vegyék igénybe.

"A legnagyobb tisztelettel vagyunk azon honfitársaink iránt, akik évtizedeken keresztül a hátukon vitték ezt az országot, higgyék el, hogy ezek az intézkedések az ő védelmükben születtek" - mondta Dömötör.

Dömötör Csaba szerint nincs ember az országban, akinek az életét ne érintené ez a járvány, a szabályok betartása óriási türelmet igényel.

"Magyarok millióit illeti köszönet, akik rendkívüli fegyelmezettséget mutatnak ezekben a napokban, emellett külön elismerés illeti azokat, akik hivatásukban állnak helyt és küzdenek a vírus ellen" - mondta az államtitkár.

A kormány képviselője szólt arról is, a nehézségek mellett ezek az összefogás napjai is. "Sokfélét gondolunk a világról, de most mind egy hajóban evezünk, amelyre az van írva, hogy küzdelem a járvány ellen" - fogalmazott, majd hozzátette, "akkor lehetünk túl ezen, ha mind egy irányba evezünk és ebből a szempontból minden evezőcsapás számít".

Dömötör emellett arról is beszélt, hogy szerinte alaptalanok a rendkívüli törvénykezést érintő kritikák, ugyanis annak csak a járvány megelőzése a célja, és azért nincs megszabott határideje, mert nem tudni, mikor ér véget a járvány. Az államtitkár emellett csalódását fejezte ki az ellenzékben, mivel azok nem szavazták meg a törvény soron kívüli elfogadását a parlamentben.