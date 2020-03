Kórházparancsnokok kezdik meg működésüket a kijelölt kórházakban, jelentette be Lakatos Tibor vasárnap. Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője szerint orvosszakmai kérdésekben a katonák természetesen nem hoznak döntéseket, de a kórházak készletgazdálkodását ők felügyelik majd, az intézmények védelmének megszervezése lesz a feladatuk, valamint a dolgozók tehermentesítése és a gyógyító munka segítése is.

A rendőrezredes a kijárási korlátozásról azt mondta, hogy a szigorú szabályok mellett mindenkinek biztosítják a családok ellátásának lehetőségét, de nem jelentheti ez a helyzet a közterületeken való szabad mozgást, mindenkinek komolyan kell vennie a hatósági iránymutatásokat. Lakatos szerint a határhelyzet mindenhol rendezett.

Megnövekedett az igazolt fertőzöttek száma – jelentette be Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos elmondta:

86 és 90 éves beteg halt bele a koronavírus okozta fertőzésbe, de mindketten egészségi állapotuk okán már legyengült szervezetűek voltak, nem kifejezetten a vírus okozta a halálukat.

Az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján elhangzott, hogy minden gyanú esetén megtörténnek a szükséges vizsgálatok, várhatóan a következő időben tömegessé válnak majd az igazolt esetek. Müller ismertette a korábban is többször egyértelművé tett veszélyeztetettségi faktorokat, valamint a betegség jellemző tüneteit is.

Müller Cecília azt is elmondta, hogy jelentősen növelik a tesztelések számát, most már a mobil mentős mintavétel mindenhol rendelkezésre áll, minden gyanús esetben megtörténnek a laborvizsgálatok. Ez fontos is, mert az eddigi tapasztalatok alapján gyorsan le tud romlani a veszélyeztetett csoportba tartozó fertőzöttek állapota, mondta. A tisztifőorvos a 65 éven felülieknek külön is üzenve kijelentette:

a 9-12 óra közötti vásárlási lehetőség végszükség,

mindenki minimalizálja a találkozásait, a kijárását.

Kérdésekre válaszolva az országos tisztifőorvos arról beszélt: a WHO jelzései alapján jártak el a magyar hatóságok, az európai járványügyi hivatal (ECDC) jelentései pedig csak az adott pillanatot érintően, kizárólag az európai helyzetre vonatkoznak.

Van a fertőzöttek között fiatal, a vírus nem kímél senkit, bárki megfertőződhet.

– mondta Müller az idevágó kérdésre. Lakatos Tibor szerint a kijárási korlátozás első napján a piacokra és a bevásárlóközpontokra koncentráltak, a piacokon pozitív volt a tapasztalatuk, de több idős is panaszkodott az új szabályokra, őket arra kérte, értsék meg: korlátozni kellett a mozgását a 65 év felettieknek, hiszen ők a veszélyeztetett korosztály.

A tisztifőorvos szerint noha sok országban panaszkodnak a Kínából érkező maszkok és védőfelszerelések minőségére, nálunk minden Magyarországra érkező egészségügyi eszközt megvizsgálnak, világos feltételeknek kell megfelelniük.

"Vannak egészségügyi dolgozók karanténban, és vannak pozitív esetek is közöttük" – mondta Müller a kérdésre: hány egészségügyi dolgozó fertőződött meg. A tisztifőorvos azt nem mondta meg, hány emberről van szó, ahogy arra sem válaszolt, hogy vannak-e köztük olyanok, akik későn diagnosztizált beteg miatt fertőződhettek meg. Azok ugyanakkor már biztosan nem dolgoznak, akikkel ők szoros kapcsolatba kerültek.

Vannak munkakörök, amelyekben kötelező védőruhát biztosítani, mert kitettek a fertőzésveszélynek, ilyenek a szemétszállítók is, esetükben a munkáltatók felelőssége a védőfelszerelés biztosítása.

Az önkormányzatok csak szűk körben hozhatnak korlátozó intézkedéseket arról, hogy mennyire használhatóak a közösségi tereik, így például a turisztikai központjaik, helyeik. Lakatos Tibor szerint az a legfontosabb, hogy az állampolgárok értsék és betartsák a szabályokat, és akkor nem kell az önkormányzatoknak külön rendelkezéseket hozniuk.

"Nem kiugróan magas Magyarországon sem az elhunytak aránya, pontosan megfelel annak a trendnek, amit látunk a környező országokban" , jelentette ki Müller Cecília az Index kérdésére. Szerinte a lakosságszámhoz arányítva azonos, vagy hasonló más országokéhoz képest a halálozási arány Magyarországon, de valójában "semmilyen hasonlítgatásnak nincs helye" a járványkezelésben. A járványgörbe itthon "laposan halad előre, nem megterhelve az ellátórendszert." Azt mondta, az elhunytaknál az alapbetegség volt a halál fő oka, amire rárakódott a fertőzés.

Az Index kérdésére Müller azt is elmondta, a szív-és érrendszeri megbetegedések, illetve a rosszindulatú, daganatos megbetegedések a tipikus krónikus bajok, amelyek az itthoni halálesetek alapján a leginkább növelik a koronavírus fertőzésének súlyosabb kimenetelének kockázatát. Mindezt az eddigi halálesetekből már meg tudták állapítani, de ezek a legjellemzőbb halálokok egyébként is Magyarországon.

Igennel válaszolt Müller Cecília arra az újabb újságírói kérdésre, hogy van-e a fertőzöttek között fiatal, vagy gyermek. Azt nem mondta meg, hány éves betegről vagy betegekről van szó.

Koronavírussal fertőzött a nagymágocsi idősek otthona egyik lakója, erősítette meg a tisztifőorvos, aki azt mondta, egy ápolt elesés miatt került kórházba, ott derült ki, a kórházi kezelés során, hogy belázasodott. Mintát vettek tőle, ekkor igazolódott, hogy pozitív lett a tesztje. Az intézményben vizsgálat indult, a 286 ápoltból 7-en lettek koronavírusosak. Az intézményben dolgozók között egy pozitív esetet sem találtak.

Müller kérdésre elmondta azt is, 14-en szorulnak jelenleg intenzív, lélegeztetéssel járó kezelésre Magyarországon.

A tisztifőorvos szerint vannak a daganatos betegeknél is halasztható ellátások, de akut fájdalom és sürgős ellátás esetén nem küldhetőek el ezek a betegek a járvány ideje alatt sem.

Vasárnap ezekkel a kérdésekkel fordultunk az operatív törzshöz:

A több mint 12 ezer magyarországi mintavétel pontosan hány emberen történt meg?

Konkrétan hány embert teszteltek már Magyarországon a hatóságok?

A 408 regisztrált koronavírus-fertőzött közül 13 ember elhunyt Magyarországon, ez a nemzetközi adatokkal összevetve kiugróan magas arány. Mi ennek az oka a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei szerint?

Az eddigi 13 halálos áldozat mindegyikének krónikus alapbetegsége volt a hivatalos közlések alapján. Le lehetett-e már ezen tragikus esetek alapján vonni valamilyen következtetést arról, hogy milyen típusú krónikus megbetegedések – tüdő, érrendszeri, vagy szívpanaszok –, amelyek a leginkább növelik a koronavírus okozta megbetegedés súlyos, akár tragikus kimenetelének kockázatát?

Pontosan mely kórházakba, mely kórházi osztályokra hány maszkot, védőruhát és kesztyűt szállítottak az elmúlt héten külföldről érkezett szállítmányokból?

Hány darab léléegeztető gép áll rendelkezésre a Dél-pesti Centrumkórházban, oda is vittek a most Magyarországra érkezett mintegy 600 darabból? Mely intézményekbe, hány darab jutott ezekből?

Hogyan értékelik a 9-12 óra közötti, a 65 éven felülieknek biztosított vásárlási sáv bevezetését egy nap után, és nem fontolják-e meg, hogy rövidítik ezt legalább szombatonként?

