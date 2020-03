Megszavazták a Pázmány Budapestre költöztetését

Fővárosi kampuszba költözik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai része – írja az MTI.

Az Országgyűlés március 30-i, hétfői plenáris ülésének első napirendi pontjában arról a kormányzati előterjesztésről nyílt másodjára vita, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) piliscsabai részének budapesti kampuszba költözését tenné lehetővé.

A vita jelentős részben arról szólt, hogy mekkora vagyonnal támogatja az állam az egyházat a költözés kapcsán. Az LMP-s Keresztes László Lóránt azt is megkérdezte, hogy a nehezebb helyzetben lévő vidéki felsőoktatási intézmények is kaphatnak-e hasonló támogatást, ezzel is segítve az adott térséget. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára erre azt mondta: a magyar állam egy egyetemen szeretne segíteni, a földrajzi széttagoltságból fakadó hátrányokat elhárítani.

A költözés megszavazása után a koronavírus elleni védekezésről szóló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatokat vitatták meg, majd fogadták el a parlamentben.

Ahogy azt az Index korábban megírta, a most megszavazott javaslat szerint új, józsefvárosi (Palotanegyed) épületeket kap a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) az államtól, cserébe az állam pedig ingyen megkapja az egyetem piliscsabai kampuszát.