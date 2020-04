Így tudja védeni a szemétszállítókat a koronavírus ideje alatt

Az FKF Nonprofit Zrt. továbbra is folyamatosan végzi a szemétbegyűjtést és -szállítást Budapesten, naponta 1400 dolgozója és 300 járműve van jelen az utcákon. Közegészségügyi szempontból is kiemelt közszolgáltatást végeznek, ezért a mostani helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy az FKF erőfeszítései mellett Budapest lakossága is segítse - közölte a cég.

A társaság munkáját néhány egyszerű szabály betartásával segítheti:

A tartályokat, zöldhulladékgyűjtő- és többlethulladékos zsákokat, időben, legkésőbb az ürítés napján reggel 5 óráig helyezzük ki.

Különösen figyeljünk oda a gyűjtőtartályok megközelíthetőségének biztosítására. Sokan dolgoznak otthonról és a szabálytalanul parkoló autók miatt az FKF munkatársai sokszor nem tudják megközelíteni az edényeket.

A potenciálisan fertőzőhulladékot (pl. papírzsebkendő, szájmaszk, gumikesztyű, ételmaradék) zárt csomagolásban helyezzük a gyűjtőtartályokba. Ez jó alkalom a már használt zacskók újrahasználatára.

Mivel az esetleges fertőzés terjedését nagyban elősegítheti, ha a zárt csomagolás sérül, ezért tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a tartályok ne boruljanak ki, azok tartalmához illetéktelenek ne férjenek hozzá.