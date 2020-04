Megdőlt a hidegrekord, de péntektől tavaszi idő jön

Csütörtökre virradóra is megdőlt a hidegrekord – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán. Mostanáig április 2-án mínusz 8,6 fok volt a hidegrekord (2005-ben Zabarban), de most ennél 8 állomáson is alacsonyabb értéket mértek. Az új napi rekord végül mínusz 11,3 fok lett, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírlugoson mértek.

A pénteki hidegrekord is megdőlhet, de aztán napközben már a napos, felhős idő mellett 13-17 fokot is mérhetünk. Csökkennek a hajnali mínuszok is, szombaton és vasárnap mínusz 2 - mínusz 4 közé esik csak vissza a hőmérséklet. A hétvégén csapadék nem várható, 12-16 fok valószínű.

Jövő héten eljön végre az igazi tavasz, megszűnnek a hajnali fagyok, napról napra egyre melegebb lesz, szerdán napközben akár a 22 fokot is elérhetjük.