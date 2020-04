A migráció miatt ajándékoztunk több százezer maszkot Észak-Macedóniának és Szerbiának

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország a migráció feléledése, egy újabb hullám lehetősége miatt adományozott több százezer egészségügyi maszkot Észak-Macedóniának, Szlovéniának, Horvátországnak és Szerbiának, derül ki az RTL Híradó keddi adásából.

Ha ezek az országok legyengülnek a szó szoros és átvitt értelmében is, akkor a védekezési kapacitásuk is gyengébb lesz, és ha jön egy nagy illegális migrációs nyomás – aminek sajnos megvan az esélye –, akkor ezek az országok nem tudnának ellenállni (...) és nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy minél délebbre legyen a migrációs nyomással szembeni hatékony védekezésnek a vonala

– indokolta a bőkezű felajánlást a külügyminiszter hétfőn Szkopjében.

"Mi itt élünk a szomszédban, pontosan tudjuk, milyen jelentősége van annak, hogy a Nyugat-Balkánon béke, nyugalom és stabilitás legyen, és ezek a döntések mind ehhez visznek közelebb. (...) Itt, a világjárvány árnyékában se felejtsük el, hogy nekünk van egy speciális kihívásunk, mégpedig a tömeges illegális migráció, a török-görög határon a helyzet továbbra is nehéz, a migrációs nyomás továbbra is jelen van, az észak-macedón határőrség csak az idei esztendőben több mint 5600 illegális határátlépési kísérletet hiúsított meg" – idézi Szijjártó hétfői megszólalását az MTI.

Ahogy korábban az Index is megírta, Magyarország 100 ezer maszkot és 5 ezer védőruhát adományozott Észak-Macedóniának, Szerbia 200 ezer védőmaszkot és 10 ezer védőruhát, Horvátország 100 ezer maszkot kapott. Szijjártó szerint hazánk azért tud segíteni ezeknek az országoknak, mert vásárolt egy egészségügyi maszkok gyártására alkalmas gyártósort Kínától, így hamarosan megkezdődhet a maszkok sorozatgyártása.

A magyar külügyminiszter Szkopjében arról is beszélt: Magyarország büszke arra a 30 magyar rendőrre, akik most is az észak-macedón határon szolgálnak. Mint mondta, eddig összesen 1383 magyar rendőr teljesített szolgálatot különböző időpontokban Észak-Macedónia déli határán, az ország pedig továbbra is számíthat a magyar rendőrök segítségére. Szijjártó emellett ahhoz is gratulált, hogy Észak-Macedónia a múlt héten a NATO teljes jogú tagjává vált.

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten még úgy nyilatkozott: arra kér mindenkit, hogy a járvány ideje alatt viseljen maszkot, azt azonban nem tudja garantálni, hogy jut is majd mindenkinek. "Akkor tudok egy szabályt bevezetni, ha meg tudom teremteni a betartás föltételeit. Ma nem tudom garantálni, hogy lesz annyi maszk az országban, amit patikai forgalomban meg lehet vásárolni" – fogalmazott, amikor a parlament március 30-i, múlt hétfői plenáris ülésén elfogadták a koronavírus-törvényt.