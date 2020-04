Könnyed kikapcsolódásnak egy kis koordinátageometria?

Mindenkitől elnézést kérünk. Főleg a diákoktól, akiknek mától már tavaszi szünetük van. Lehet persze viccelődni azon, hogy ugyan mi a különbség? A diákok eddig is négy fal között éltek és tanultak, most pedig ugyanúgy otthon, a négy fal között töltik az idejüket. Na de ha nem kell tanulni, az mégsem ugyanaz.

Mindettől függetlenül könnyed szórakozás és kikapcsolódás gyanánt ajánljuk ma 13 órakor Csapodi Csaba matematikaóráját mindenkinek, akit érdekel a koordinátageometria. Most a szakaszokról és az egyenesekről lesz szó.

Csapodi Csaba az előadásban megpróbálja megértetni veletek az egyik legnehezebb témakör, a koordinátageometria alapjait. Lesz szó szakaszok hosszának kiszámításáról. Ki fog derülni, hogy mi az, hogy "vég mínusz kezdet". Megpróbáljuk megértetni hogy egyáltalán mit jelent az, hogy egy egyenes egyenlete. Végül megtanuljuk azt is, hogy hogyan kell felírni egy egyenes egyenletét. Az elméleti tudnivalók gyors összefoglalása után természetesen most is elsősorban korábbi középszintű érettségi feladatok megoldásán keresztül fogunk haladni.

Ha nem akartok lemaradni, iratkozzatok fel a premierre, és hívjátok meg az ismerőseiteket, hogy együtt nézzétek az órát, mintha az osztályteremben lennétek!

Az eddigi matematikaórákat itt találjátok:

Az Iskolatévé eddigi adásait megtaláljátok Aktánkban vagy a Youtube-on.