35, 45, 65? Ezek maguknak lottószámok?

Megint kihúzták a lottószámokat, de minek? Még csak két hét telt el azóta, hogy elvitték MINDENIDŐKLEGNAGYOBBLOTTÓNYEREMÉNYÉT, szóval most csak 424 millió forintért ment a dili. Igen, jól olvasta 424 millió, manapság már ez is pénz.

Azonban a szerencse megint megcsalta a játékosokat, mint Berzsenyi barátját a cakó, ugyanis nem volt telitalálatos szelvény. By the way, ezekkel a számokkal hogyan is lett volna:

35 (harmincöt)

45 (negyvenöt)

50 (ötven)

62 (hatvankettő)

65 (hatvanöt)

Nem is kommentálom inkább, 35, 45, 65. De kinek kellenek amúgy is a milliók, csak szorong felőle az ember, hogy elveszti őket, vagy még több után sóvárog. Kell a fenének a sok kincs, arany, drága autók, pezsgős vacsorák, csak az a fontos, hogy nehéz szükség ne zavarja kedvem.

Azonban sztoicizmus ide vagy oda, 11 ember mégis milliomos lett, vagy még milliomosabb (ki tudja), ugyanis nekik négyesük volt, nyereményük 4 250 615 forint. Hármasa 1 810 honfinak volt, ők 28 295 forinttal lettek gazdagabbak, de nem boldogabbak. Aztán volt még 54 638 embör, az ő nyereményük 2 445 forint.