Operatív törzs: Felgyorsult a járvány üteme és terjedése

Az operatív törzs szombati tájékoztatóját dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos azzal kezdte, hogy szombatra viszonylag magasabb számban emelkedett a fertőzöttek száma. 1310 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, reggelre 120-szal nőtt az igazolt esetek száma. A járványnak 8 újabb halálos áldozata van, 5 férfi és 3 nő. A korábbi tájékoztatás szerint a férfiak között 59, 60 és 62 éves is van, a többi áldozat 81-91 év közötti, mindegyiküknek volt kiegészítő betegsége, például légzési elégtelenség, magas vérnyomás vagy daganatos betegségek.

Közel 32 ezer vizsgálatot végeztek el a kijelölt laboratóriumok, ehhez még hozzájönnek azok a számok, amiket az Országos Mentőszolgálat szakemberei, illetve más laboratóriumok vizsgáltak, hogy ez összesen mennyi tesztet jelent arról nem esett szó.

Pesti úti idősek otthona

A Pesti úti idősek otthonában péntek este további 56 fő tesztje lett pozitív, a fertőzötteket már a Korányi kórház, Bajcsy Zsilinszky kórház és a Szent János kórház fogadta. Közülük sokan tünetszegények vagy tünetmentesek, senki nem került intenzív osztályra, állapotukat azonban folyamatosan ellenőrzik.

Ezzel jelentősen megcsappant az a létszám, akik az otthonban vannak, és negatív eredményt mutattak, így őket el lehet izolálni, hogy megkezdődhessen a fertőtlenítés, és a visszatérő lakók már biztonságos környezetbe térjenek vissza. Ebben a Magyar Honvédség segít.

Vizsgálják, hogyan kerülhetett be az intézménybe a vírus, de valószínűleg még a zárlat előtt indulhatott meg a fertőződés. Egy dolgozó mintája pozitív lett, de nem lehet kizárni, hogy már korábban is jelen volt az intézményben a fertőzés.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy az egészségügyi ellátás ezeken a helyeken a járvány ideje alatt is biztosított legyen, ezt a jogszabályok is egyértelműen szabályozzák. A járvány ideje alatt fokozatosan és folyamatosan kell koncentrálni az egészségügyi személyzet és ellátás meglétére, ezért kivizsgálják volt-e hiba, ellátási zavar ezekben az intézményekben. Fontos, hogy a fertőtlenítő szerek megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álljanak, és ezt használják, nem csak az egészségügyi dolgozók, de a takarítók, mosoda, konyhai személyzet figyelmét is fel kell erre hívni, és ezt a jövőben ellenőrizni is fogják. Minden szükséges információt begyűjtenek, értékelik, és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszik, a hatóság pedig ellenőriz.

Müller Cecília hozzátette, hogy a járvány üteme és terjedése egyértelműen felgyorsult, akkor is, ha az idősotthon lakóinak számát kivonják az esetek közül, ezért továbbra is fokozott figyelmet, és a szabályok betartását lérte mindenkitől.

Újra hangsúlyozta, hogy ezt a húsvétot nem tudják együtt tölteni azok, akik nem egy háztartásban élnek.

Felhívta a figyelmet a stresszevésre, azt tanácsolják, ne a hűtőszekrényt keressük meg stresszhelyzetben, és ne az evés legyen a pótcselekvés, és például Skype-on vacsorázzon együtt a nagyobb család.

Az a fontos, amit adni tudunk egymásnak, a szeretet nagyon leleményes

- összegezte üzenetét.

Több rendőri intézkedés

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy tegnap és ma 5 teherszállító repülő érkezett védőfelszerelésekkel, 4 Kínából egy Dél-Koreából. Összesen 5,1 millió maszk, 20 ezer teszt, 5000 kesztyű érkezett az országba.

17 490 érvényben lévő hatósági házi karantént rendeltek el az ország területén, 163 413 ellenőrzés történt 605 szabálysértési feljelentés tettek azok ellen, akik megszegték a hatósági karantén szabályait, 84 figyelmeztetést adtak ki és 503 főre szabtak ki helyszíni bírságot.

Ellenőrzik az üzletek korlátozott nyitvatartását is, eddig 71 esetben tettek az üzletek vezetőivel szemben szabálysértési feljelentést, 53 figyelmeztetést adtak, és 39 esetben helyszíni bírságot szabtak ki.

Országosan 10 605 esetben tettek már szabálysértési szankciót, ezért kérik az állampolgárok együttműködését és a szabályok betartását.

Budapesten az elmúlt 24 órában 941 szabálysértést észleltek, több mint 600 főt kellett figyelmeztetésben részesíteni, ez az eddigi legmagasabb szám. Tegnapi napon 59 éves budapesti fertőzött férfi az Uzsoki kórházból távozott, majd este visszatért, járványügyi szabályszegés miatt büntetőeljárást indítottak.

A rendőralezredes azt is elmondta, hogy tegnaptól Románia felé 30 km-es ingázási lehetőséget biztosítanak munkavállalóknak.

Az újságíró megkeresésekre válaszolva elmondták, hogy

A bevásárlóközpontok, üzletek esetében az idősávkorlátozások valamint az emberek közötti távolságok betartatása az üzletek üzemeltetőinek feladata;

Az ingyenes parkolás nem jelenti azt, hogy szabálytalanul lehet parkolni;

A tünetek hasonlóak mint az influenza esetén;

Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy lezárják-e a települést a turisták elől;

Legközelebb kedden, április 14-én tart tájékoztatót az operatív törzs, de a tájékoztatóoldal frissül, és az ügyeleti központ is dolgozik.