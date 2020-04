Koronavírusos az Ózdi Acélművek egy dolgozója

„Április 10-én az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. egyik dolgozója munka közben rosszul lett. A szabályok szerint az üzem felelős szakembere azonnal értesítette a mentőket, akik a Miskolci Semmelweis kórházba szállították a dolgozót. Az eddigi információk alapján az tudható biztosan, hogy az érintett kollégán elvégzett koronavírus-gyorsteszt eredménye pozitív lett” – közölte honlapján és a Facebookon az Acélművek, hozzátéve, hogy a teljes bizonyosságot nyújtó diagnosztikai vizsgálat eredményét április 12-ére várják.

A vállalat két hét szabadságot és házi karantént rendelt el minden olyan munkavállaló számára, akik az elmúlt időszakban érintkezésbe léptek a munkatárssal. Ezen kívül soron kívül fertőtlenítették az üzem minden olyan helyiségét, ahol a beteg tartózkodott. Kötelezővé tették a vállalat által biztosított maszk használatát is.

„Több mint 600 munkavállalónk megélhetéséért is felelősek vagyunk, ezért a legmagasabb fokú biztonsági intézkedések mellett a következő időszakban is az a célunk, hogy fenn tudjuk tartani a termelést” – írja a közleményben Dr. Móger Róbert, az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy bár az üzemben a termelés már hetek óta a minimálisan szükséges létszám bevonásával zajlik, de a kényszerszabadságok ellenére a munka átszervezésével továbbra is biztosítható a működés.

Egy másik dolgozót április 11-én láz miatt kórházba szállították, de nála nem igazolódott a koronavírus-fertőzés gyanúja.