Szijjártó: Folyamatosan jönnek a védőeszközök

Szijjártó Péter felszólalásával kezdődött a parlament keddi plenáris ülése. A külgazdasági és külügyminiszter „a világjárvány elleni küzdelem egy fontos aspektusáról tájékoztatta az Országgyűlést”.

„Pontosan tudjuk, semmi sem olyan már, mint volt korábban, a húsvéti ünnepek is másként teltek, mint szoktak” – mondta Szijjártó, aki szerint kiemelt fontosságú, „hogy megvédjük a védekezés fő szereplőit”, azaz megfelelő védőeszközökkel legyenek ellátva.

„A Kína és Magyarország közötti légihíd megállás nélkül üzemel, az eszközbeszerzés érdekében.”

Egy hét alatt 26 repülőgépen összesen 13,2 millió maszk,

6 millió védőruha,

155 ezer teszt,

101 lélegeztetőgép jött Magyarországra.

Jön még több is

A kormánynak szerződése van 148,7 millió maszkra, ebből 45 millió megérkezett.

3,3 millió tesztből 352 ezer megjött,

47,7 millió védőfelszerelésből 20,3 millió megérkezett.

„Ezen a héten is folyamatos lesz a szállítórepülők érkezése Budapestre, amelyek fedélzetén újabb védőeszközök jönnek” – mondta a külügyminiszter.

Szijjártó szerint több ország kért segítséget Magyarországtól. Ennek nyomán védőruhák, maszkok jutottak el Szerbiába, Észak-Macedónia, Szlovéniába és Horvátországba.

„Minél jobban állják a küzdelmet a szomszédaink, mi is annál jobb helyzetbe tudunk kerülni” – magyarázta a segítségnyújtás irányát Szijjártó.

Ezen túl 100 ezer maszkot és 5 ezer védőruhát küldött Magyarország az olasz kormány kérésére.

A határon túli magyar közösségek is fordultak a magyar kormányhoz. „Minden magyar felelős minden magyarért, ezért az elmúlt hét végén elindultak a szállítmányok Erdély, Felvidék, Vajdaság, Szlavónia és Muravidék” területeire. Ez összesen 710 ezer maszkot, 32 ezer védőruhát, 32 ezer kesztyűt jelent, amelyek az ottani kórházi dolgozókhoz jutottak.

„A tőlünk segítséget kérők listájánál” rövidebb azon országok listája, amelyek segítséget ígértek – mondta Szijjártó. Ezek egyike Üzbegisztán, amely 500 ezer maszkot küld Magyarországnak.

Szijjártó felszólalására reagáltak az ellenzéki pártok. Egyrészt megköszönték a külügyminiszternek a tájékoztatást, másrészt jelezték, hogy hiányolták Kásler Miklóst, az Emmi és Palkovics minisztert az Innovációs és Technológiai Minisztérium éléről, mondván, ők lennének illetékesek abban, hogy beszámoljanak a járvány egészségügyi és a gazdasági aspektusairól. Kásler esetében többször elhangzott a miniszter alkalmatlansága, amely megmagyarázza, miért inkább Szijjártó számolt be az eszközbeszerzésekről.

Az ellenzéki felszólalásokban felmerült, hogy fontos a magyarok közös felelőssége egymásért határokon túl is, de elsődleges volna az eszközök hazai biztosítása, a határon túlra ezután kellene tekinteni, hiszen ott is az ellátásért felelős államok működnek. A KDNP szerint elgondolkodtató, hogy a Jobbik is az ellen érvel, hogy a határon túlra mielőbb eszközök juthassanak el magyar közösségekhez.

Kocsis Máté a Fidesz részéről visszautasította, az LMP gyanúját, hogy az eszközök egy része a magánellátásba szivárgott. Az eszközök „az állami egészségközpont központi raktárába kerülnek a felszerelések”, nem szivároghatnak a magánellátásba – mondta a Fidesz frakcióvezetője.

(Borítókép: A Kínából érkezett újabb egészségügyi védőfelszerelés-szállítmányt pakolják ki a Liszt Ferenc-repülőtéren 2020. április 13-án. Fotó: MTI/Botár Gergely/ kormany.hu)