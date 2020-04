Otthon ülve is letehetik a nyelvvizsgát a továbbtanulni akaró diákok

Veszélyhelyzet idején az arra alkalmas vizsgaközpontok online is szervezhetnek nyelvvizsgát az április 10-én megjelent kormányrendelet alapján, így a diákok otthonról is vizsgázhatnak. Az online vizsgával ugyanis lehetőségük van a tanulóknak többletpontokhoz jutni a felvételiken, anélkül, hogy az egészségügyi kockázatokat növelnék, írja közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A számítógépes nyelvvizsgák lebonyolítására érvényes engedéllyel rendelkező vizsgaközpontok - az országos veszélyhelyzet idejére - kérelmezhetik az Oktatási Hivatalnál (OH), hogy akkreditációjukat kiegészítsék online vizsgáztatással, és így a koronavírus-járvány idején is biztosított legyen a nyelvvizsgázás lehetősége.

A nyelvvizsgaközpontok elektronikus úton nyújthatják be az akkreditációs kérelmet, amit az OH soron kívül, legfeljebb 8 napos eljárásban bírál el. A központnak az akkreditációs szabályozáson túl biztosítania kell az elektronikus nyelvvizsgák szabályszerű lebonyolításához, a vizsgázók biztonságos azonosításához szükséges technikai feltételeket is.

A nyelvvizsgaközpontok az OH honlapján tájékozódhatnak a szabályozás részleteiről. A lehetőség első körben, a legszélesebb kört kiszolgálva, várhatóan angol és német nyelvből lesz elérhető, írja az ITM a közleményében.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdai újabb fejleményei szerint a diplomák akár nyelvvizsga nélkül is átvehetők. A rendelkezés a többi közt vonatkozik valamennyi egyetemi (/főiskolai) diplomára, függetlenül attól, hogy alap vagy mesterszakos diplomáról van szó, minden diplomára függetlenül a végzés idejétől, egyetemtől, szaktól, valamint az idei évi mesterfelvételi eljárásokban sem követelmény a nyelvvizsga.