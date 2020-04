Ott folytatja a tavasz, ahol húsvétkor abbahagyta

A keddi hideg és csípős, helyenként -8 fokos éjszaka után szerdán már kellemesebb lesz az idő és a további napok még melegebbnek ígérkeznek. Szerdán 13-18 fokos csúcshőmérséklettel és este is 3-8 fokkal lehet számolni -derült ki a Met.hu előrejelzéséből.

Az idő azért nem lesz egészen kifogástalan, így könnyebb lesz a home office is: eleinte felhőtlen lesz az ég, majd az északi, északkeleti tájak fölé fátyolfelhők érkeznek, de még ott is alapvetően napos, csapadékmentes időre van kilátás. A nyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északon, északkeleten helyenként meg is erősödik a légmozgás.

Az 1952-es csongrádi rekordnak azonban nem érünk a nyomába: akkor 27,6 fokot mértek. De 2001-től is messze vagyunk, a rendszeres hidegrekorder Zabaron akkor -7 ,9 fok volt.