Combnyaktöréses idős férfit is hazaküldtek a kórházból

Egy 77 éves combnyaktöréses férfit is hazaküldtek a rehabilitációs osztályról, pedig alig tud járni. A férfi tíz hete feküdt kórházban, történetéről a felesége nyilatkozott az RTL híradójának.

A kórházak vezetői még múlt héten kapták meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) levelét, amely szerint a kórházak vezetőinek április 15-ig szabaddá kell tenniük az intézmény ágykapacitásának minimum 60%-át fel kell szabadítani.

Emiatt kell elhagynia a Péterfy-kórházat a 77 éves férfinek is, függetlenül attól, hogy járókerettel is alig tud járni, felesége pedig valószínűleg nem tudja rendesen ellátni. A panellakásuk ráadásul nem is alkalmas arra, hogy egy mozgássérült járókerettel közlekedjen benne. Az járásképtelen betegeket, így az idős férfit is, mentővel szállítják haza.

Kásler Miklós kórházak kiürítéséről szóló levelében az is szerepel, hogy minden olyan beteg esetében gondoskodni kell más intézménybe történő áthelyezésről, ahol a beteg ellátási szükséglete szerint ez az intézkedés indokolt.

A kórházak kiürítéséről itt olvashat bővebben.