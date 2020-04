Kásler váratlanul bement a parlamentbe, majd pillanatok alatt távozott

„Ha nem tudnám, hogy túl van a szűzbeszédén, azt hinném, hogy a búcsúbeszédére készül” – kezdte a jobbikos Lukács László György az azonnali kérdését, amelyet Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének címzett.

Kásler ritka vendég a parlamentben, pedig az ellenzék szinte minden héten firtatja az egészségügy helyzetét, a miniszter helyett rendszerint Rétvári Bence, KDNP-s államtitkár szokott válaszolni.

Mielőtt Lukács a tárgyra tért volna, odaszúrta még, hogy úgy érzékeli, Kásler menesztésének a kormánypárti oldalon is többen örülnének. Majd megkérdezte, hogy

támogatná-e, hogy kötelező legyen a maszkviselés Magyarországon, méghozzá úgy, hogy a maszkokat az állam biztosítja;

elegendőnek tartja-e a miniszter az egészségügyi dolgozóknak juttatott 500 ezer forintos bérkiegészítést;

miért kellett kirúgni a Fejér megyei kórház és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet igazgatóit – ezzel ugyanis Lukács szerint Kásler gyengítette a védekezést;

mit üzen azoknak, akik tiltakoztak a kórházigazgatók kirúgása ellen, mint például Bayer Zsolt.

Kásler a parlamenti vitakultúrához képest szokatlan módon elkezdett tételesen válaszolni a feltett kérdésekre. Így elmondta, hogy maszkügyben ugyanaz a véleménye, mint a WHO-nak, az 500 ezer forintos bérkiegészítéssel pedig elégedett. Hozzátette: az egészségügyben dolgozók – különösen a jelen helyzetben – erejüket megfeszítve, "sok esetben hősiesen dolgoznak, amit pénzzel megfizetni nem lehet"; a miniszter egyébként pedig soha sem gondolta, hogy az egészségügyben dolgozók munkáját csak pénzzel ki lehet fejezni, ahhoz ugyanis "hozzátartozik a társadalom megbecsülése és a munkájuk elismerése".

A kórházigazgatókról azt mondta, hogy egyikük nem nézte át a központi utasításokat, így hat, a koronavírusban meghalt betegről nem tett időben jelentést, a másikuk hibája pedig az volt – utalt Cserháti Péterre –, hogy nagypénteken, amikor a budapesti idősotthonból tízesével szállították a betegeket a mentők, "ez az intézmény nulla beteget volt hajlandó felvenni".

Hogy erről ki mit gondol, Bayer Zsolt vagy bárki más, az az ő lelkiismerete

– jelentette ki Kásler.

Kásler és Lukács vitáját itt lehet megnézni:

Lukács László György és Kásler Miklós vitája

A minisztert ezután Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) is szerette volna kérdezni, viszont az egészségügyért is felelős miniszter amilyen váratlanul megjelent, olyan hirtelen távozott is. Bangóné így az egészségüggyel kapcsolatos kérdését Rétvári államtitkárnak tudta feltenni.

A miniszternek egyébként meghatározott időközönként kötelező megjelennie az azonnali kérdések óráján, Kásler ezzel a csörtével teljesítette a kötelességét, legközelebb a harmadik soron következő azonnali kérdések órájára kell bemennie.