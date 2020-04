Nem tiltják, de nem is ajánlják a 65 évnél idősebb tanároknak az érettségiztetést

Az érettségi vizsgák lebonyolítása során nem határoztunk meg jogszabályban életkori korlátokat.

– közölte az EMMI sajtóosztálya az atv.hu kérdésére, hogy a 65 év feletti pedagógusok is részt vehetnek-e az érettségi vizsgák lebonyolításában. Ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy az idősebb vagy alapbetegséggel rendelkező tanárok tehermentesítése ajánlott.

Mint korábban beszámoltunk róla, az érettségik lebonyolításánál olyan tanári végzettséggel rendelkező pedagógusok is bevonhatók, akikkel az intézmény nem áll jogviszonyban.

Jogszabály eddig sem írta elő, hogy csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanárok vegyenek részt az érettségi lebonyolításában, erre eddig is volt példa, erre erősítettünk rá az ajánlásban, hogy ez lehetséges - erősítették meg az atv-nek az EMMI részéről. Maruzsa Zoltán államtitkár és több pedagógusi végzettséggel rendelkező kollégája is ilyen módon kapcsolódik be az érettségi vizsgák felügyeletébe - írták.