Szombattól távolsági buszbérleteket is lehet mobilon keresztül venni

Április 25-től mobiljegy alkalmazásban is lehet majd venni helyközi, teljes árú havi, valamint helyi, teljes árú összvonalas és egyvonalas havi buszbérleteket is. Ezeket a bérleteket a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mobiljegy alkalmazásában és a Simple by OTP-applikációban is megvásárolhatják szombattól az utasok – közölte a Volánbusz Zrt. pénteken az MTI-vel.

A Volán a járványügyi helyzet miatt, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében tette készpénzmentessé korábban a jegyvásárlást, majd a 30 napos helyközi bérletek váltását is.

Az első hónap adatai szerint csaknem 187 ezer helyi és helyközi menetjegyet, távolsági kiegészítő jegyet és 30 napos bérletet vásároltak a Volánbusz utasai az applikációkkal.

Egyelőre még nem lehet mindenféle bérlettípust telefonos alkalmazáson keresztül megvenni, a helyközi és helyi félhavi, valamint helyi kedvezményes bérletek továbbra is csak pénztárban, egyes jegy- és bérletértékesítő automatáiból, valamint nyitva tartó szerződéses partnereinél elérhetőek.

A Pest megyei, valamint Budapestet érintő országos járatokra online is vásárolható bérlet a Volánbusz honlapján.