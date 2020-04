Az osztályom az Aliexpressről rendelt FFP maszkot pluszban

Pulmonológusként, ráadáasul az egyik nyugat-magyarországi kórház koronaosztályán dolgozik az az orvos, aki a 444.hu-nak adott interjút névtelenül arról, hogy milyen helyzetek utalkodnak most az egészségügyben. Ő olyan covidos betegekkel foglalkozik, akik nem kerültek át az intenzív osztályra.

Az orvos elmondta, hogy nincs sok beteg az osztályon, ahol dolgozik, „lineáris emelkedés sincs a mi osztályunkon. Pedig ez a megye elég fertőzött. Vannak pozitívjaink, de elég kevés ment az intenzívre. Vannak gyógyultjaink, olyanok is, akik nagyon rosszul voltak." A védőfelszerelésről az orvos azt mondta, hogy FPP2-as maszkot még nem látott, FF2-t is csak azért kap, mert fokozott kockázatú beavatkozást végez.

A pulmonológus azt mondja, erős túlzás, hogy ezt a problémát kormányzati úton megoldották volna, és kifejezetten veszélyesnek tartják, hogy a használt szkafandereket újra fel kell venniük – még akkor is, ha lefújják azt fertőtlenítővel. Hiszen nemcsak koronavírus-fertőzött betegekkel foglalkoznak, hanem a korábbi betegeikkel is. Ő maga nem fertőzött, a múlt héten kezdték el szűrni őket, egyébként pedig nem igazán fél tőle, hogy elkapja a betegséget, mivel nincs alapbetegsége.

Beszélt arról is, mekkora problémát jelent most a fizetésük, mivel

a veszélyhelyzet kihirdetésével párhuzamosan azonnal megtiltották, hogy az egészségügyi dolgozók másodállást vállaljanak. Én nem magánrendelek, de aki magánrendel, az most nem mehetett magánrendelni. Amiből én és a más kollégáim is élnek (az állami fizetésem mellett) az az, hogy háziorvosként ügyelek egy másik városban. Mert úgy működik ez a rendszer, hogy mindenki más városba megy, mert a külsőst megfizetik, aki helyileg ott van, azt nem fizetik meg. Aki ezt így csinálja az nagyjából megkeresi még egyszer a fizetését. Ezt most beszüntették. Volt aki bedolgozott egy másik kórházba x napokon, most ezt sem lehet. Mindenki csak a fő, állami állásában dolgozhat. Ezt az ellátás is megszenvedi, és mi is.