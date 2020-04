Orbán: A Jobbik már nem is jobbik, hanem ballik

Cikkünk frissül...

Törvényi kötelezettségének eleget téve Orbán Viktor azonnali kérdésekre válaszol a parlamentben.

Elsőként Jakab Péter (Jobbik) mondta a miniszterelnöknek, hogy a korlátlan hatalom korlátlan felelősséggel is jár. A kormányfő eddigi felelőssége, hogy 51 ezer vesztette el a munkáját a koronavírus megjelenése óta. A Jobbik elvárja, hogy fizessenek rendkívüli adót, "Mészáros-adót" azok, akik az elmúlt években kormányzati hátszéllel gazdagodtak; ebből szerinte munkahelyeket lehetne megmenteni.

Válaszában Orbán azt mondta, hogy a Jobbik az az egyetlen olyan párt Magyarországon, amelyet kilóra megvettek. "Ha szeretnének közadakozni, akkor beszéljék meg a gazdáikkal. Ha ez nem elég, az újdonsült szövetségesek vörösbáróival is válthatnának néhány szót.

A Jobbik már nem is jobbik, hanem ballik

– közölte Orbán.

Mesterházy Attila (MSZP) azzal kezdte: szurkol, hogy a kormány intézkedései sikeresek legyenek. Szerinte egy válság sok esetben veszélyt és lehetőséget is jelent, ezért most a lehetőségekről akar beszélni. Mesterházy azt mondta, egy lehetőség szerinte, hogy újratervezzük Magyarországot is. "Az önellátás és egy új gazdasági szerkezet lesz, ami segíthet nekünk. Bármikor előfordulhat hasonló helyzet" - mondta, majd megkérdezte Orbánt, mi a véleménye erről.

Orbán válaszában azt mondta: "kétségkívül zavarba hozott, hiszen azt mondta, hogy szurkol az intézkedés sikerességéért". "Túllőttem a céllal, amkor Önt egy kalap alá vettem a Jobbikkal, ezért elnézést kérek" - mondta a kormányfő, aki egyetértett Mesterházyval, szerinte is lehetőséget adott a válság és "számos, korábban lezártnak hitt kérdés nyílt újra". "A kormányzó párt és a kormány készen áll arra, hogy az ellenzéki párttal egyeztessen és érdemi párbeszédet folytasson a magyar gazdaságpolitika jövőjéről" - mondta Orbán.

Mesterházy erre válaszul azt mondta, hogy nagyon komplex újragondolásra lesz szükség, ami érinti az egészségügyet, a szociális szférát. "Létre kellene hozni egy jövő bizottságot vagy valami hasonlót, ami egy 20-30 éves távlatban, kockázatokat is elemezve lehetne konszenzusra jutni" - mondta Mesterházy.

Orbán viszontválaszában közölte: ezt a javaslatot szívesen elfogadja. "Még nem tudjuk, hogy ez a "valami" micsoda, de ártani nem fog. A fociban nem az a fontos, hogy oda kell futni, ahol a labda van, hanem ahol a labda lesz" - mondta Orbán.

Arató Gergely (DK) szerint a kormány stratégiai partnerei leépítenek, miközben a kormány azt sem tudja megmondani, hány munkanélküli van pontosan. “Ha bevallanák a munkanélküliség valódi mértékét, akkor számot kellene adniuk arról, hogy miért nem segítenek az embereknek” - mondta Arató.

Orbán szerint 2010-ben Gyurcsányék gazdaságpolitikájának köszönhetően közel 1 millió emberrel kevesebb dolgozott, mint most, ezért nem fog részletes vitába menni azzal

Nincs szánalmasabb, amikor valaki 10 év kormányzás után valaki az előző kormányra mutogat vissza.

– mondta Arató, aki szerint az embereket nem az elméleti viták érdeklik, hanem hogy miért nem kapnak elég segítséget a kormánytól. Orbán erre elmondta, hogy továbbra is él az a vállalásuk, hogy amennyi munkahelyet elvesz a kormány, annyit fognak teremteni.