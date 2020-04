Karácsony a sebességkorlátozásról: Az én apukám egy este nem jött haza

Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere a a népjóléti bizottság ülése után adott interjút az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Karácsony arról beszélt, hogy elmaradt a várt áttörés, hogy a Főváros és a kormány elkezd érdemben beszélgetni nem következett be, de "mindenki szóban nagyon az együttműködés mellett állt ki, ez mondjuk fél siker."

Afelől sem tudott dűlőre jutni a két oldal, hogy kinek mi a feladata (egy ideje már az idősotthonokban történt megbetegedések miatt vitatkozik a kormány és a fenntartó Főváros, hogy miért ki a felelős.) Karácsony szerint Budapesten továbbra is magas a fertőzésveszély, és nem állnak a rendelkezésére olyan tények, amelyek alapján könnyítést tudna elrendelni.

Karácsony beszélt a Budapestre tervezett sebességkorlátozásról is, miszerint 70-ről 50-re, 50-ről pedig harmincra csökkentenék a megengedett legnagyobb sebességet a város útjain.

A főpolgármester azt szeretné, ha egy ember sem halna meg közlekedési balesetben, szerinte a sűrűn lakott részeken csillapítani kéne a forgalmat, ahogyan ez már Tarlós István mobilitási tervében is szerepelt. Karácsony azt is elmondta, hogy személyes ügye is a halálos közeledési balesetek csökkentése, ugyanis édesapja is így vesztette az életét.

A teljes műsor alább tekinthető meg: