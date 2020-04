Karácsony: Heteken belül elkezdődhet az óvatos nyitás Budapesten

Elfogadta azt a javaslatot, ami az átfogó közlekedésbiztonsági-forgalomcsökkentési terv december végéig történő kidolgozásáról szól, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Közölte azt is, hogy Budapest jelenleg még a közterületek lezárásának taktikáját követi a járvány miatt, de heteken belül megkezdődhet az óvatos nyitás.

Karácsony Gergely online sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogadta az elmúlt napokban sok vitát kiváltó közlekedésbiztonsági-forgalomcsillapítási javaslatot. Az előterjesztésbe belegyúrták a Fidesz-frakció módosító javaslatait, ami átfogó, széleskörű társadalmi párbeszédet szorgalmaz a konkrét döntések előtt. A főpolgármester közölte: december 31-ig utcáról utcára haladva kidolgozzák, hol és milyen forgalomcsillapítás szükséges, nem fűnyíró-elven akarják mindenhol csökkenteni a sebességet - döntés a jövő év elején várható erről.

Karácsony szerint az előterjesztés sok vitát kiváltott, de sokan nem tudták pontosan miről is szólt. A javaslat azt tartalmazta, hogy a főpolgármestert megbízza a közgyűlés, tegyen le egy átfogó közlekedésbiztonsági-forgalomcsillapítási tervet az asztalra, illetve indítsanak pilot projekteket a kerületekkel előzetesen megbeszélve. Ilyen pilot projektet jelentett be a VI. és a VII. kerület már erre a hétvégére, de a következő hetekben további kísérleti lépések várhatók más kerületekkel együttműködve is.

A főpolgármester úgy tartja, hogy az elmúlt napok vitái fontosak voltak. Megmutatták a széleskörű egyetértést abban, hogy javítani kell a közlekedésbiztonságot, és ennek helyes eszköze lesz a forgalom csillapítása. A változásokat a járványtól függetlenül kezdték tervezni, de a járvány is élesen rámutatott az emberi élet fontosságára. A koronavírus-járvány emellett megváltoztatta a közlekedési szokásokat is, minden európai nagyvárosban elindult a gondolkodás, hogy hogyan reagáljanak erre.

Budapesten is növekedett a járvány alatt például a kerékpárosok aránya, ezt az igény szeretnék segíteni, és szeretnék, ha a kijelölt ideiglenes kerékpársávból sok később is megmaradna, mondta a főpolgármester.

Arra vonatkozóan, hogy a kerületi pilotokhoz hasonlóan a nagyforgalmú fővárosi főutakon, gondolva például az alsó rakpart beharangozott hétvégi lezárásaira, mikor terveznek beavatkozást, Karácsony azt mondta: jelenleg még a zárás taktikáját követik a fővárosi közterületeken (mint például a Margitszigeten), de a következő hetekben óvatosan nyitni fognak több helyszínen is, ekkor szóba kerülhet a rakpart is.

Arra a kérdésre pedig, hogy mik azok a konkrét paraméterek, amik alapján dönteni fognak az óvatos nyitásról, Karácsony így válaszolt: egyrészt figyelik, hogy a kormány mikor dönt erről, másrészt pedig figyelemmel kísérik a külföldi tapasztalatokat.

(Borítókép: Huszti István / Index)