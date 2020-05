91 kórházból csak egy árulta el, hogy hány ágyat szabadított fel a koronavírus miatt

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI) április 16-áig hetente átlagosan 110 műtétet végeztek el, most ehelyett heti 30 sürgős beavatkozásra kerül sor az intézményben - írja Óváry Csaba főigazgató a Tóth Bertalannak megküldött válaszlevelében.

Az OKITI válaszából az is kiderült, hogy

az intézményben március 11. óta rendelkezik a személyzet a szükséges védőfelszereléssel;

összesen 170 feinanszírozott aktív ággyal rendelkeznek, ebből 102-t kellett felszabadítani a járványügyi intézkedések miatt;

nem kellett beteget hazaküldeni, mert az ellátások felfüggesztése miatt 34-36 százalékosra csökkent az ágykihasználtság már a minisztériumi határidő lejárta előtt,;

az intézményben jelenleg 19 lélegeztetőgép és 18 altatógép áll rendelkezésre és 26 lélegeztetőkapacitást alakítottak ki;

teszteltek már ott dolgozókat és betegeket is koronavírusra.

Az MSZP elnöke és parlamenti frakcióvezetője április 17-én levélben 91 kórháznak küldte el a korházkiürítésekre és a járványügyi intézkedésekre vonatkozó kérdéseit.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az MSZP-s politikus ezt megelőzően az elmúlt két hétben egyetlen kórháztól sem kapott választ a kérdéseire, mindegyik megkeresett intézmény az operatív törzshöz irányította. Több kórházból megírták neki azt is, hogy az Emmi utasítása alapján a veszélyhelyzet ideje alatt járványügyi kérdésekben a kormány és az operatív törzs kommunikál.

Tóth Bertalan posztja szerint először az OKII igazgatója is az operatív törzshöz továbbította a kérdéseket, de a Belügyminisztérium ennek az egy intézménynek a valódi válaszait megküldte a politikusnak.

A kórházi ágyak felszabadításáról azért is lenne érdekes tudni, hogy mit mondanak a kórházigazgatók, mert annak mértékéről egymásnak is ellentmondó számokat közölt a kormány. Az Emmi azt állította, hogy Kásler Miklós utasítása után a kórházaknak csupán 2 százaléknyi ágyat kellett felszabadítaniuk, Orbán Viktor viszont azt mondta, hogy a kiürítés elrendelésekor az ágyak 16 százalékát kellett felszabadítaniuk.

Nemrég egy rádiónyilatkozatában Orbán beszélt a kórházi ágyfelszabadítási intézkedést érintő kritikákról is, és azt mondta: a felelősségteljes magatartás a legrosszabbra való felkészülés, ezt követték. Méghozzá azért, mert

ha az élet újraindításakor a vírus elszabadul, nem tudjuk megállítani, akkor valóban tízezer kórházi ágyra lehet szükség.

A kórházi ágyak felszabadításának mértékét és tempóját több kritika érte (ezekről itt írtunk részletesen), és előfordult olyan is, hogy valakit félig lebénulva küldtek haza, majd másnap meghalt. Kásler utasítása után a kormánypárti holdudvarban is feszültség keletkezett, miután az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet vezetőjét húsvét vasárnap menesztette, amiért a miniszter szerint nem haladt elég gyorsan az ágyak kiürítésével. A miniszter járványügyi munkájáról ebben a cikkünkben részletesebben is foglalkoztunk.