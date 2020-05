Ellenzék: Az a kormány termelési riportja, hogy honnan hány millió védőfelszerelés jött

Továbbra is a világjárvány határozza meg a politikai közbeszédet és a mindennapjainkat is, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend előtt a Parlamentben hétfőn. A politikus szerint folyamatosan zajlik a vita a lazító intézkedésekről, de mindenki törekszik arra, hogy egyensúlyt teremtsen az egészségügyi védekezés a gazdaság újraindítása között.

Semmi sem lesz ugyanolyan világgazdasági szempontból a járvány után, mint előtte

- mondta Szijjártó. Az elmúlt egy hétben 32 repülőgéppel Kínából és 10 kamionnal Európa különböző repülőtereiről érkezett védőfelszerelések, így:

17 000 506 ezer maszk maszk jött a héten, további 69 ezret várnak, így már majdnem 100 millió van belőlük az országban;

620 lélegeztetőgép érkezett;

526 000 vírusteszt jött az elmúlt héten, így eléri a 2,5 milliót összesen;

16 millió kesztyű és izolációs köpeny érkezett, 56 milliót elérte összesen;

850 ezer gyógyszer is érkezett.

Szijjártó szerint minden Kínából érkezett védőfelszerelés megfelel a szabványoknak, felhasználhatók a vírusvédekezésben. A szállítások a héten folytatódnak, fejezte be felszólalását a miniszter.

Ellenzék: Ez egy termelési riport

Előbb Arató Gergely (DK) reagált Szijjártó felszólalására. A politikus továbbra is fölösleges kockázatnak tartja, hogy most tartanak érettségit, "meg nem fontolt, felesleges" lépés ez most, de most már drukkol az érettségizőknek.

A hétfőn indult nagyobb tesztelésre úgy reagált, nagyon helyes, hogy most elkezdik, de jogi megvalósítás "csapnivaló és ostoba". A politikus ezekre a kérdésekre várja a választ: Mi a logika abban, hogy Pest megyében fenntartják a korlátozásokat, de a szintén súlyos helyzetű Fejér megyében nem? Miért nem mehetnek a budapestiek vidékre, de a vidékiek feljöhetnek Pestre? Arató szerint a kormánynak a Semmelweis Egyetemmel van gondja, aki megvizsgálta a maszkokat, és azt mondta, nem jók.

Keresztes László Lóránt (MSZP) szintén nem érti az összefüggést aközött, hogy május 3-ra jósolták a járvány tetőzését, de a lazítások egy nappal később már el is kezdődnek.

Lukács László Györy (Jobbik) beszédében azt mondta, nem a plakátokat kéne eljuttatni minden városba, hanem a maszkokat, amiket kötelezően viselni kell a tömegközlekedésben és a boltokban.

"De csináljanak egy olyan alrovatot a termelési riportban", hogy a maszkokból mennyit nem lehet felhasználni az egészségügyben,

- reagált arra Lukács, hogy a repülőgépeken érkezett felszerelésekre az volt írva, nem arra vannak, hogy az egészségügyben használják fel. Arra is választ vár, hogy Kásler Miklós miért csak három nap felkészülést ad a kórházaknak az újranyitásra, miután korábban bezáratta őket.

Szabó Tímea (Párbeszéd) azt rótta fel Orbán Viktornak, hogy 42 napja nem jött be napirend előtti felszólalást tartani, csak a Facebookra tölt fel fél perces videókat. Ezután arról beszélt, miért nem osztottak szét maszkokat például az érettségizők között, a KLIK nem fog tudni adni mindenkinek.

Tóth Bertalan (MSZP) szerint a portyázóknak és fürkészeknek jobban oda kell figyelnie, de választ vár arra, hogy "a sok száz milliárd forint" tételesen miből áll: mennyiből vásároltak maszkot, kesztyűt, hiszen közpénzből, az adófizetők pénzéből vásárolnak.