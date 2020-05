Éjjel jön a hidegfront

Erős, helyenként viharos szél is lehet hétfőn, emiatt helyenként a szezonrekord is valószínű, néhol a 30-32 fokot is elérheti a hőmérséklet, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hétfő éjjel 18-23 fokra csökkenhet a hőmérséklet, keddre pedig 10-15 fokkal is hidegebb lehet. Kiadós csapadékra nem lehet számítani, helyenként záporok, zivatarok előfordulhatnak, amiket viharos, 75-90 km/h-s szél, és akár jégeső is kísérhet.

A szélirány várhatóan északnyugatira fordul hétfőn éjjel, kedd éjszaka, délelőttig pedig további viharos (kb. 60-75 km/h) lökések várhatóak északnyugaton, illetve a Dunántúli-khg. térségében, majd a déli óráktól fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13 és 18 fok között valószínű, de a tartósabban felhős délnyugati tájakon 11-12 fok is lehet.

Az Időkép előrejelzése szerint szerdán a fagyzugos helyeken akár gyengén fagyhat is, napközben pedig inkább északn várható eső, zápor. Délután 11-26 fok várható, északon hűvösebb, délen melegebb időre kell számítani. Csütörtökön elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, késő este pedig dél felől kiadósabb csapadék érkezhet. 12-26 fokig melegedhet a hőmérséklet, míg pénteken 11-23 fok várható, esőre inkább északon, északnyugaton lesz esély aznap.