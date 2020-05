Most is büntetett a rendőrség a dudálós tüntetésen

Ismét "dudálós tüntetést" tartottak a Clark Ádám téren Hadházy Ákos független parlamenti képviselő részvételével. A helyszínen tartózkodó kollégánk szerint a korábbi rendőrségi bírságok után az eseményen résztvevők dudálás helyett most igyekeztek inkább egyéb módokon zajt csapni, kiabálva, fütyülve, vuvuzelát fújva, zenét feltekerve.

Több embert megbüntettek a dudálós tüntetésen

Ezzel sem kerülhették azonban el a rendőrségi intézkedést. Ahogyan ugyanis a korábbi alkalmakkor, a rendőrök most is számos feljelentést tettek. Ezúttal azonban kollégánk szerint nem csak a dudálás miatt, vagy azért, mert valaki az úttesten állt, hanem arra hivatkozva is, hogy a jelenlévők megsértik a veszélyhelyzet gyülekezést korlátozó szabályait. Ezt a tüntetők közül többen vitatták.

Ez már a negyedik hasonló esemény volt, az első tüntetést Hadházy április 20-ra szervezte, a demonstráció célja a Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter által elrendelt 60%-os kórházi ágyfelszabadítás elleni tiltakozás volt. Azért választotta a Clark Ádám teret, hogy Orbán Viktor is hallja a dudaszót a Várban.

A második, április 27-i tüntetés után "indokolatlan hangjelzés elkövetése" miatt sorra büntették a rendőrök azokat a tüntetőket, akik demonstráltak, így többek között Széll Bernadettet is.