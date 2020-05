Pisztolyos képekkel keresik a pécsi bankrablás elkövetőjét

A rendőrség szerda este több fényképet is közzétett arról a férfiról, aki kedden, a délutáni órákban rabolt egy ki egy bankot a pécsi Komlói úton.

Ahogy korábban az Index is beszámolt róla, az elkövető szájmaszkkal az arcán ment be az egyik külvárosi takarékszövetkezeti fiókba, ahol közölte, hogy fegyver van nála, és pénzt követel. Miután megkapta a pénzt, a férfi elmenekült a helyszínről, ám a biztonsági kamera felvette őt, így a rendőrök most a felvételek alapján próbálnak meg a bankrabló nyomára bukkanni.

Fotó: Police.hu

Ugyanezt a bankfiókot egyébként tavaly novemberben is kirabolták: akkor egy 60-65 év körüli, vélhetően sántító férfi volt a tettes, aki szintén szájmaszkkal az arcán ment be az épületbe, és egy papírlapot rakott le az asztalra, amelyen az állt, hogy fegyver van nála, és pénzt követel. Az akkori eset során sem sérült meg senki.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság azt kéri, hogy aki a fenti képeken látható férfit felismeri, tartózkodási helyéről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, értesítse őket az ismert telefonszámok bármelyikén.