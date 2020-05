A fővárosi kerületi polgármesterek nyitni szeretnének

A budapesti kerületek polgármesterei délután válaszoltak Gulyás Gergely miniszter levelére, amiben azt tudakolta, időszerűnek látják-e a kijárási korlátozások feloldását és a fővárosi élet fokozatos újraindítását, vagy még nem. Mi is megtudakoltuk. A cikkben szereplőkön kívül másokat is kérdeztünk, amit befut a válaszuk, frissítjük cikkünket.

A kérdésre a legtömörebben a szocialista Tóth József, a XIII. kerület polgármestere válaszolt, aki ennyit írt:

Álláspontom: fokozatosan igen.

Kiss László óbudai ellenzéki (abban az értelemben, hogy nem fideszes) polgármester a kerület honlapján tette közzé válaszát. Eszerint a III. kerületi önkormányzatnak a járványügyi helyzet mérlegelésére kevés lehetősége van, tekintve, hogy erről az önkormányzat kevés közvetlen információval rendelkezik. Az egészségügyi szabályok és fizikai távolságtartás betartása és a rendőrség fokozott ellenőrzése mellett szeretnének újra kinyitni néhány közterületi egyéni szabadidős sporttevékenységet szolgáló sportlétesítményt és játszóteret.

Ugyanakkor Kiss a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet módosítását szükségesnek tartja a játszóterek újranyitása kapcsán, hiszen a játszótér nem egyéni szabadidős sporttevékenységet szolgáló létesítmény. Hozzáfűzi, hogy a kormány változatlanul eltitkolja a közvélemény és az önkormányzatok előtt a járvánnyal kapcsolatos részletes területi bontást és a fertőzöttség jellegét is magába foglaló adatokat, a nyitás pedig annak felelőssége, aki az ehhez szükséges adatokkal rendelkezik.

Déri Tibor, Újpest ellenzéki polgármestere elmondta, hogy nem érti a kormány hezitálását. Véleménye szerint nyitni kell Budapesten is, ha az adatokból ez következik. De a kerületben ezt pontosan nem tudják megítélni, mert nincsenek részletes adatok a birtokukban. Ettől függetlenül Déri szerint elkezdik kinyitogatni az újpesti játszótereket, péntektől az első húszat, jövő héttől a továbbiakat folyamatosan. Hétvégén kinyit a Tarzan park, a kerületi multisort bázis is, valamint felkészülnek az óvodák nyitására. A polgármester hozzátette: van olyan ajánlásuk, hogy pédául a játszótereken viseljenek maszkot, de ennek ellenőrzésére a kerületnek kevés közterület-felügyelője, polgárőre van.

Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere reméli, hogy elkezdődhet a korlátozások fokozatos feloldása, de ő is hozzátette: felelős álláspontot nem képviselhet, mert a fertőzöttségre vonatkozó pontos területi adatokat nem ismerik, csak kiszivárgott információkra támaszkodhatnak. Mivel járványügyi adatokkal a kormány rendelkezik, ezért a döntést a kormánynak kell meghoznia, közölte. Soproni feltételezi, hogy ha a kormány a nyitás mellett dönt, akkor az ingyenes parkolásról szóló rendelkezés is érvényét veszti. A kerületi hétvégi forgalommentes zónaval kapcsolatban elmondta, hogy az egyszeri kísérleti program volt, aminek feldolgozzák az eredményeit, és úgy döntenek a folytatásáról vagy kibővítéséről.

Baranyi Krisztina, ferencvárosi polgármester válaszában csatlakozik a többi polgármesterhez abban, hogy a helyzet felelős megítéléséhez több olyan információra lenne szükség, ami nem áll rendelkezésre. Töredékes értesülései alapján viszont több ajánlást is tesz: javasolja az iskolák zárva tartása mellett az alsósok kiscsoportos felügyeletének megszervezését a nyári szünetben; azt, hogy 65 év alattiak hagyhassák el lakóhelyüket, ha meg tudják oldani a 2 méteres távolságtartást; engedélyezzék valamennyi bolt rendes nyitvatartását szigorú szabályok mellett, maximalizált létszámmal, maszkkal és fertőtlenítéssel; a vendéglátó üzletek is 20 óráig nyitva lehessenek; valamint hogy a 65 év fölöttieknek legyen vásárlási idősáv hétvégén 7 és 10 között.

A Hegyvidéki Önkormányzat a fokozatos, lassú nyitás pártján van, amelyet folyamatos kontroll kísér, hiszen az emberek egészsége az elsődleges, tolmácsolta a fideszes Pokorni Zoltán válaszát Arató Zsolt, a XII. kerület sajtófőnöke. A kerület vezetése fontosnak tartja, hogy készüljön menetrend, milyen korlátozásokat mikor, milyen ütemezéssel oldanak fel amennyiben a járványügyi helyzet kedvezően alakul és a megbetegedések száma továbbra is csökken. A kerület javasolta, hogy mivel a főváros területén még hatályos kormányrendelet a lakhely elhagyásának alapos indokaira vonatkozó rendelkezései között a játszóterek látogatása nem szerepel, így például erről csak ennek módosítását követően hozhatnak döntést. Hegyvidék addig is folyamatosan készül a nyitásra, a játszótereket fertőtlenítik, takarítják, készülnek az előírásokat tartalmazó táblák is.

Öt DK-s kerületi polgármester (Kiss László, Niedermüller Péter, László Imre, Cserdiné Németh Angéla, és Szaniszló Sándor) közös nyilatkozatot is tett a Gulyás-levélről. Véleményük szerint a kormány - ahelyett, hogy döntést hozott volna a Budapestre érvényes kijárási korlátozások lazításáról, esetleg fenntartásáról - levelet küldött. A fővárosi kerületek DK-s polgármestereiként nem tartják komolyanvehetőnek, hogy a kormánynak éppen most, egy fontos járványügyi döntés meghozatala előtt lett fontos a polgármesterek véleménye.

A kormányt nem érdekelte a véleményünk, amikor elvonta a kerületeinktől az iparűzési adó egy részét. A kormányt nem érdekelte a véleményünk, amikor megtervezte a kiemelt gazdasági övezetek létrehozását azért, hogy elvegye az önkormányzatok helyi bevételeit. A kormányt nem érdekelte a véleményünk akkor sem, amikor információt és segítséget nem, megszorításokat és plusz feladatokat azonban annál inkább kaptunk a járvány kezdete óta, és ezt szóvá is tettük.

- írták a polgármesterek.

Pedig sokszor a kormány helyett dolgoztak, amikor például a kerületek adtak maszkot és védőfelszerelést a helyi egészségügyi intézményekben dolgozóknak. Közben nem történt semmilyen járványügyi adatközlés a kerületi polgármesterek felé. A kormány - miután teljhatalommal ruházta fel saját magát - arra kér minket, hogy mi tegyünk javaslatot egy olyan döntésre, aminek a meghozatalához csak a kormánynál vannak naprakész információk és adatok. Ez gyávaság - áll a közleményben.

A DK-s polgármesterek azt kívánják a kormánynak, hogy ne legyen gyáva, és ne akarja másra hárítani a felelősséget, különösen olyan kérdésekben ne, amely a világon mindenütt a járványvédelemért felelős kormány hatáskörébe tartozik: hozzon felelős döntést a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban és vállalja a döntésükért a felelősséget.

Mint arról beszámoltunk, a főváros a napokban bejelentett Restart program alapján elkezdte Budapest fokozatos újraindítását. Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön bejelentette, hogy hétvégén nemcsak a Margitszigetet és a Hajógyári-szigetet nyitják meg ismét, hanem a pesti alsó rakpartot is lezárják az autók elől és átadják a gyalogos-kerékpáros forgalomnak.

(Borítókép: Huszti István / Index)