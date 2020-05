Eddig 121 repülőgép hozott védőeszközöket Kínából

Eddig 121 repülőgép szállított az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket Magyarországra Kínából – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MTI-nek.

Szijjártó a megbeszélésük után köszönetet mondott Vang Ji kínai külügyminiszternek, amiért a kínai hatóságok segítséget nyújtottak Magyarországnak a járvány elleni védekezés sikeréhez szükséges eszközök beszerzésében. A miniszter elmondása szerint eddig 121 repülőgép szállított maszkokat, kesztyűket, védőruhákat, lélegeztetőgépeket Magyarországra Kínából. A szállítások az elkövetkező hónapokban is folytatódnak.

Szijjártó arról is beszélt, hogy Magyarország és Kína gazdasági együttműködése továbbra is jól alakul. Az elmúlt három évben 9 nagy kínai beruházás érkezett Magyarországra, és ma már a kínai vállalatok az egyik legjelentősebb beruházási értékkel rendelkeznek Magyarországon. A miniszter szerint a kínai cégek magas színvonalú, modern technológiát hoznak az országba. Példaként említette az 5G-hálózatot, amely tavaly ősz óta Budapest belvárosában is használható, és a Vodafone-nak az kínai Huawei építette ki. Felidézte, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal modernizálásáról szóló megállapodást is aláírták, és a két ország jegybankja közötti együttműködés bővítését is tervezik.

Akták A Budapest-Belgrád vasútvonal Az eredetileg 400 milliárd forintra becsült büdzsé 750 milliárdra kúszott fel. A beruházást Mészáros Lőrinc cége végzi két kínai vállalattal közösen.

Orbán Viktor miniszterelnök és a kínai elnök is egyeztetni fog telefonon, Szijjártó szerint most ezt a megbeszélést is előkészítették.

(Borítókép: A koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket pakolnak ki a Wizz Air Kínából érkezett repülőgépéből a Liszt Ferenc repülõtéren 2020. május 9-én. Fotó: Botár Gergely / kormany.hu / MTI)