Karácsony: Itt a nyitás ideje

Meddig lesz még karanténban Budapest? Remélem már nem sokáig. Felfoghatatlan, hogy miért nem képes dönteni a kormány. Az elmúlt napokban megjelent adatok alapján teljesen egyértelmű, hogy itt a nyitás ideje.

- erről beszélt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Népszavának adott interjúban. Gulyás Gergely megjegyzésére, miszerint a főpolgármester nem tudja eldönteni, hogy újranyitná-e a várost, vagy sem, a főpolgármester úgy reagált: „Akkor komoly szövegértési problémái lehetnek. De talán a felelős szóval van baja a kormánynak. A felelősséget annak kell vállalnia, aki a korlátozásokat elrendelte és a döntéshez szükséges információkat birtokolja. Ez pedig a kormány. A kormány tehát vagy gyáva, vagy szándékosan bünteti Budapestet. Nem tudom, melyik a rosszabb."

Karácsony beszélt a fővárosi önkormányzatot érintő bevételkiesésről is, azt mondta, a közösségi közlekedés veszteségei a jelenlegi becslések szerint 20 milliárd forint körül lehetnek, az iparűzési adóbevételeknek pedig a 20-50 százaléka eshet ki. „Remélem az elsőhöz lesz közelebb, hiszen a másik esetén fejre állna a város. A gazdasági visszaesés mértékére is nagyon eltérő becslések vannak. De aligha lehetnek illúzióink. Éppen ezért lenne fontos Budapest megnyitása, hiszen minden nappal milliárdokat veszítünk. Nemcsak a főváros és a kerületek, hanem az állam is. Mintha a kormány egyik kezével a járvány ellen küzdene, míg a másikkal az önkormányzatok ellen" - mondta.

A főváros újraindítási stratégiáját Karácsony Gergely Budapest Restart néven foglalta össze. A főpolgármester szerint a kormány részéről az alábbi pontok alapján érdemes megtervezni Budapest visszatérését a régi kerékvágásba:

tömeges tesztelés folytatása, minden adat nyilvánosságra hozatala;

betegszabadságra mehessen az is, aki csak a legenyhébb tüneteket produkálja;

csak negatív teszttel kerülhessen bárki kórházból kórházba, szociális intézménybe vagy haza;

a csúcsidőben kezdődő munkavégzés és oktatás „csúsztatása”.

A főváros az alábbi intézkedéseket tervezi saját hatáskörben: