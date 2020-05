Operatív törzs: Csak akkor mehet a gyerek táborba, ha igazolták, hogy egészséges

Az operatív törzs hétfői tájékoztatóját Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár kezdte, aki arra kérte a nyugdíjasokat, hogy az átvett, de még fel nem használt rezsi utalványokat 2020. május 31-ig használják fel. Ha lehet, ne ők, hanem fiatalabb családtagjaik váltsák be azokat a postákon. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a 9000 forintos juttatást tavaly év végén kapták a nyugdíjasok. Fónagy röviden kitért arra is, hogy 2021-től visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, és a kormány nevében megköszönte a postai dolgozok munkáját. „Felelősségteljes munkájuknak köszönhetően a posta a veszélyhelyzet mellett is stabil, megbízható szolgáltatást nyújtott”, mondta.

Újabb 26 magyar embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel hétfő reggelre 3535 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg, így már 462 áldozata van a koronavírusnak itthon. 1400-an viszont gyógyultan távoztak a kórházból, sorolta a számokat Müller Cecília országos tisztifőorvos. Hozzátette, az

aktív fertőzöttek száma 1673 fő, harmaduk, azaz 568-an kórházi ellátásra szorul, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt egy-két napban mérsékelt emelkedést tapasztaltak a járványügyi számokban, ezért Müller továbbra is arra kért mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat. „Résen kell lennünk, mert a vírus még mindig itt van”, mondta. Mától új szabályok és új értékelési módszer lépett életbe, ezért az aktív fertőzötteket terület szerint is csoportosítják.

Mától az egészségügyi szolgáltatások újabb köre vehető igénybe. A tervezhető műtétek, a krónikus ellátások, a kúraszerű ellátások és a nem népegészségügyi szűrővizsgálatokat is fokozatosan elkezdték visszavezetni, de továbbra is telefonon kell időpontot kérni. További ágyak is felszabadultak, a korábban, a koronavírus miatt lefoglalt kórházi ágyak egyharmadáig újra igénybe vehetők, mondta az országos tisztifőorvos.

Müller kitért arra is, hogy a táborok szervezése elkezdődhetett ugyan, de ez egyelőre csak a napközis táborokra vonatkozik.

Csak is egészséges gyermek és személyzet lehet a táborokban, azt igazolni kell! Nyilatkoznia kell arról, hogy egészséges

− tájékoztatott Müller.

Ha a táboroztatás alatt lenne valaki beteg, akkor az illetőt el kell különíteni és értesíteni kell a tábor orvosát, valamint a szülőket. A napközis táborokban is a szabadidős tevékenységeket és a kiscsoportos foglalkozásokat javasolják.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa arról beszélt, hogy mától Magyarországon nincsenek kijárási korlátozások, valamennyi üzlet nyitva tarthat. Budapesten az éttermek, kávézók, cukrászdák kerthelyiségei nyitva tarthatnak, és kinyithattak a múzeumok, az állatkert is.

Március 28. óta összesen 51 382 szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök. A rendőr alezredes szerint egyre több embert tudnak a mobiltelefonos applikáció segítségével ellenőrizni a hatósági házi karanténban. Az aktív felhasználók száma 664, ugyanakkor még mindig

10 388 hatósági házi karantén van érvényben.

Ma is küldtünk kérdéseket az operatív törzsnek, többek között arra lettünk volna kíváncsiak, hogy

a Magyarországra behozott lélegeztetőgépek invazív vagy nagyon invazív gépek?

Vannak érvényes magyar tanúsítványok ezekhez a gépekhez?

Használatba helyezték már őket?

Ha igen, mely betegellátó intézménybe kerültek?

Kérdéseinkre ma sem válaszoltak. A további újságírói kérdésekre így reagáltak: