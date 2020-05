Legkésőbb szerdától Budapesten is újra az első ajtónál kell felszállni a Volánbusz járataira

Március végén, a járványhelyzet miatt szüntette be az első ajtós felszállást járatain, és vezette be a mobiljegy vásárlását a Volánbusz, ám május 11-től a Pest megyét és Budapestet nem érintő járatakon már ismét lehet jegyet vásárolni a buszvezetőknél. Legkésőbb szerdától Budapesten és Pest megyében is visszaáll a korábbi rend, ideértve az első ajtós felszállást is, írja az MTI a Volánbusz Zrt. tájékoztatása alapján.

A közlemény szerint a fedélzeti vásárlás lehetősége ellenére továbbra is emelkedik a Közlekedési mobiljegy elnevezésű alkalmazás népszerűsége, és folyamatosan bővül az applikációban elérhető Volánbusz-jegyek és -bérletek köre is. Az alkalmazás volános felületének elindítása óta csaknem 412 ezer helyi és helyközi menetjegyet, illetve bérletet vásároltak az utasok. Noha elérhetőek a jegyek a buszvezetőknél, a Volánbusz azt kéri, hogy aki teheti, az továbbra is inkább elektronikus úton váltsa meg jegyét, bérletét.

Azoknak pedig, akik mégis a járatokon vásárolják meg jegyüket, fontos tudniuk, hogy az első ajtós felszállási rend és az autóbusz-vezetői jegyértékesítés szigorú óvintézkedések mellett állt vissza a vidéki járatokon, írják. A buszvezető fülkéjénél egyszerre csak egy utas tartózkodhat, a jegyet vagy bérletet váltani akaró többi utazónak a peronon kell várakoznia, a másfél méteres védőtávolság betartásával. Az utasok érvényes menetjegyüket vagy bérletüket felszálláskor kötelesek bemutatni a járművezetőnek. Ezeken a járatokon nem állítanak fel a buszvezetőt elhatároló kordont, helyette az első üléssorokat zárják le, azokon nem lehet utazni.

