Sebészi maszkban rabolt ki egy bankot, 1 milliót adnak annak, aki segít a nyomára bukkanni

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság rablás miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. Egy férfi 2020. május 12-én 15 óra 20 perckor Pécsett, a Komlói úton szájmaszkkal az arcán bement egy pénzintézetbe, majd közölte, hogy fegyver van nála, és pénzt követelt. Miután megkapta a pénzt, elmenekült a helyszínről. Az eset során nem sérült meg senki.

Fotó: Police.hu Az elkövető

Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a férfi korábban is járt már a pénzintézetben. Akkor is feltehetően ugyanazt a ruházatot viselte, mint az elkövetéskor. A korábbi felvételen az is látszik, hogy egy sötétkék póló volt rajta, amelyen valószínűleg egy „Jordan” felirat szerepelt. A nyomozók azt is megállapították, hogy mindkét alkalommal feltehetően egy sötétszürke vagy sötétbarna túracipőt viselt.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság nettó 1 000 000 forint nyomravezetői díjat tűzött ki. A díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú védelmére intézkedéseket tesz. A Rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-72-504-400-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy jelentkezzen személyesen munkaidőben (H-Cs: 8 – 16; P: 8 – 13) a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán.