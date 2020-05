Másfél hónapja nem volt ilyen kevés új fertőzött Budapesten

Hétfőn mindössze négy új fertőzöttet jelentettek le Budapesten. Ilyen kevés új betegre már 49 napja nem volt példa. Megnéztük a megyéket is: kiderült, Tolnában májusban nem regisztráltak egyetlenegy új fertőzöttet sem.

A megyei és fővárosi járványstatisztika szerint bő másfél hónapja, azaz pontosan 49 napja nem jelentettek olyan kevés koronavírussal fertőzött beteget Budapesten, mint hétfőn: összesen 4 főt. Ezzel együtt még nem lehet azt mondani, hogy a fővárosban nagyot javult volna a helyzet, az elmúlt hét átlagos újbeteg-száma nem sokkal tér el az előző hetitől (104-ről mindössze 103-ra csökkent), de a május eleji napi átlag 30 új beteghez képest jól mutat.

Az elmúlt egy heti 103 új fertőzöttel összesítésben még mindig Budapest a legfertőzöttebb régiója Magyarországnak, viszont változást mutat, hogy napi újbeteg-számban az elmúlt napokban kétszer is (szombaton eggyel, hétfőn hárommal) megelőzte Komárom-Esztergom megye. Komárom-Esztergom megyében 45 új fertőzöttet regisztráltak összesen az elmúlt egy héten, amivel éppen hogy csak lemarad Pest megyétől, ahol összesen 51-et. A három legfertőzöttebb megyét messze lemaradva követi Zala - 21 új beteggel egy hét alatt.

Koronavírus szempontjából a legegészségesebb megyének Tolna megye számít az országban: ott májusban egyáltalán nem is jelentettek új fertőzöttet, az utolsó új beteget április 29-én regisztrálták. Bács-Kiskunban mindössze egy megbetegedés fordult elő ebben a hónapban, előtte április 18-án volt utoljára fertőzött a megyében. Hajdú-Biharban is csak egy májusi fertőzött van, azelőtt az utolsó betegük április 25-én jelentkezett be.

Három másik megyében, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Békésben és Hevesben az utólagos statisztikai korrekciók tették nagyon jóvá a helyzetet: a visszavonások az első két megyében 0-ra igazították a lejelentett új fertőzöttek számát, Hevesben egyre.

Szintén nagyon jónak lehet nevezni a járványhelyzetet Somogyban, ahol összesen két májusi új beteget naplóztak, de mindkettőt jó régen: május 1-jén és 2-án, de Jász-Nagykun megye sem marad le Somogytól a maga 3 májusi új fertőzött betegével.

