Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a különleges gazdasági övezetek kijelölése miatt

Összegyűlt a szükséges számú aláírás, így az ellenzéki képviselők a mai napon utólagos normakontroll indítvánnyal az Alkotmánybírósághoz fordulnak a különleges gazdasági övezetekről és a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletek alaptörvény-ellenessége ügyében - jelentette be szerdán Szél Bernadett független képviselő.

Emlékeztetőül, idén április 18-án jelent meg a Magyar Közlönyben egy kormányrendelet, amelynek értelmében a kormány mostantól kijelölhet különleges gazdasági övezeteket, amik így átkerülnek a település fennhatósága alól a megyei önkormányzatokhoz, az indoklás szerint a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére.

Szél azt írta, hogy a „kormány a veszélyhelyzetben kapott kivételes jogalkotói hatáskörével visszaélve lehetővé tette ún. különleges gazdasági övezetek kijelölését önkormányzati tulajdonban lévő területeken”. Mint írta, „a különleges gazdasági övezetté nyilvánítás semmilyen járványügyi védekezési célt vagy a járvány gazdasági hatásainak enyhítését nem szolgálja”.

Szél közölte azt is, hogy egyik pillanatról a másikra, több száz millió forintos adóbevételtől és értékes ingatlanoktól fosztották meg az ellenzéki vezetésű várost mindenfajta felkészülési idő, kártalanítás vagy jogorvoslat nélkül, ami súlyosan sérti a jogbiztonságot, a tulajdonhoz való jogot, a kártalanítás nélküli kisajátítás tilalmát, a jogorvoslathoz való jogot, illetve a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, mert ilyen jogfosztás csak ellenzéki vezetésű önkormányzatot ért.

A különös helyzetről több cikkben is írtunk. Ebben a témában már többen is tiltakoztak, Szél Bernadett független országgyűlési képviselő is bejelentette, hogy ombudsmanhoz fordul. Mint arról korábban írtunk, a kormány gyakorlatilag elvette az ellenzéki vezetésű várostól a koreai cég gyárát, így az adóbevételeket is. A helyiek a pénz miatt dühösek, Orbán politikai bosszúját emlegetik. Pedig van olyan forgatókönyv is, hogy a kormány biztosra akar menni: senki ne akadékoskodhasson majd a gyárbővítés miatt.