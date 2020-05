Miben különbözne az országos tisztifőorvos új, javaslattételi jogköre attól, az egészségügyi törvényben foglalt jogkörtől, amely a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések érdekében normatív határozat meghozatalára lehetőséget ad, és amellyel Müller Cecília március 26-án már egyszer élt is?

Magyarországon élő szlovák állampolgárok is átmehetnek úgy Szlovákiába 48 órára, hogy utána gond nélkül visszatérhetnek Magyarországra, ahol életvitelszerűen élnek?

Rétvári Bence egy írásbeli válasza szerint a magyar koronavírus-terápiás protokollban használják a hidroxi-klorokint. A WHO leállította a szer tesztelését, és elég sok tudományos kritika is érte már. Ennek fényében továbbra is része maradhat a magyar ellátási protokollnak? Hány emberen alkalmazták ezt a szert, hogyan alakult az érintettek állapota, és milyen arányban alakult ki szívritmuszavar esetükben?