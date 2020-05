Még egy hetet várni kell a meleg időre

Jövő hét második felében érkezik meg a melegedés, újra megközelítjük a 25 fokot, írja az Időkép.

Hűvös idővel indul a meteorológiai nyár, május utolsó és június első napjaiban egymás után hidegörvények határozzák meg időjárásunkat. A csúcsértékek elmaradnak a sokéves átlagtól, a maximum-hőmérsékletek az ország legnagyobb részén a 20 fokot sem érik majd el. Szinte mindennap erős szélre kell készülni.

Fotó: Időkép

A változást a jövő hét második fele hozhatja meg, déliesre vált az áramlás, és pénteken már az ilyenkor megszokott, melegebb időt élvezhetjük.

Az időjárási modellek legfrissebb futásai szerint a legmelegebb órákban

ismét elérjük a 25 fokot.

Addig is a háromnapos pünkösdi hétvégén kisebb zápor, zivatar szinte mindenhol előfordulhat. Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, írja az OMSZ. A Dunántúl nyugati felén kisebb a csapadék esélye. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon és a Zempléni-hegység körül ismét megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 21 fok között valószínű.

Vasárnap reggel, délelőtt az északi tájakon, délutánra mindenhol befelhősödik az ég, ezzel együtt elered az eső is. Területi átlagban néhány mm eshet, de északkeleten akár 10 mm-t közelítő összegre is van kilátás. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, de északkeleten, a Hajdúságban és a nyugati határnál mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósabban felhős északi tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Hétfőn napközben felszakadozik a felhőzet, nagyobb eséllyel a Dunántúlon napos időszakok is lehetnek, és ekkor már inkább csak időszakos eső, záporok fordulhatnak elő. Zivatar sem kizárt. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, az Alpokalján viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között valószínű, de a tartósan felhős (közép-magyarországi) tájakon ennél hűvösebb is lehet.