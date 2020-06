A romagyilkosságok felbujtóit keresheti a rendőrség

A több mint tíz évvel ezelőtti romagyilkosságok ügyében új nyomozást rendeltek el, írta két hete a Pesti Srácok. A lap értesülései szerint most az esetleges felbujtókat, finanszírozókat és tettestársakat keresik.

A hat áldozatot és négy sérültet követelő romagyilkosságok ügyében évekkel ezelőtt négyből három vádlottat (Kiss Árpád Sándort, Kiss Istvánt és Pető Zsoltot) tényleges életfogytiglanra ítéltek a bűnszervezetben elkövetett gyilkosságokért, a negyedik vádlott (Csontos István) pedig 13 évet kapott.

Az Index két hete feltett kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság most erősítette meg, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg nyomozást folytat az ügyben. Egyéb részleteket ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölt a rendőrség.

A Pesti Srácok szerint a gyilkosságok elsőrendű vádlottjának, Kiss Árpádnak „eredhetett meg a nyelve”, az ő információi alapján indulhatott a mostani nyomozás. Kiss Árpád korábban is igyekezett hangsúlyozni a szocialista kormányzat és a titkosszolgálatok szerepét az ügyben. Ahogy arról mi is beszámoltunk már, a jelenleg is fegyházbüntetését töltő férfi erre hivatkozva perújítást is kezdeményezett.

Kiss Árpád ügyvédjén keresztül ezenkívül arról írt a Pesti Srácoknak, hogy a Jobbikhoz közel álló körök tippekkel és anyagi támogatással segítették a gyilkosságokat.