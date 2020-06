Orbán: A száz év magány véget ért, ma ismét győzelemre állunk

Támogass te is!

Orbán Viktor turulszobrot avatott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyen, ahol aztán egy egészen hosszú beszédet mondott, ezt a Magyar Nemzet írta le szó szerint.

A turulszobrot Trianon 100. évfordulója alkalmából emelték, ennek tövében mondta Orbán, hogy: "a magyaroknak ezredéves magasságban van a történelemhorizontja. Innen szét lehet tekinteni, innen messzire lehet látni. – Jobbra Kassa, arra Szatmárnémeti, mögöttünk Munkács. Ha nem a szemünkkel nézünk, hanem a szívünkkel, még messzebbre is elláthatunk. Egészen az idők kezdetéig. Látjuk, amint a nagy sztyeppe vándorló népeinek százai eltűnnek, és odavesznek a történelem porfelhőiben. Látjuk, hogy mi, magyarok se el nem tűntünk, se oda nem vesztünk, hanem a latin, a germán és szláv népek gyűrűjében különálló minőségünket megőrizve hazát alapítottunk. Megnyitottuk szívünket a kereszténység előtt, Isten igéjét meghallottuk, megfogadtuk, és állva tettük, ha tettük".

Ezután arról beszélt, hogy a magyarok a nyugatról és keletről jövő csapásokat és támadásokat is kivédték, és megtartották helyüket Európában.

- mondta, majd beszélt a török hódoltságról, szabadságharcokról, szovjet elnyomásról, és a nőkről, akik mesterembereket és katonákat szültek az országnak, mikor mire volt épp szükség.

Bár az évszázadok alatt magyarok százezrei estek el a csatatereken, láthatta az egész világ, hogy a magyar nemzeten nem fog se a golyó, se a kardvas. Ha le is verik a lábáról, újra és újra feláll. Most jöttünk el a magyar anyák tere mellett. A magyarok kálváriáján az asszonyoknak külön hely jár. Ez jól is van így, mert mindig az asszonyok pótolták a vérveszteségeket. Hol országvédő katonák, hol országépítő mesteremberek hadait adták a hazának. Mindig azt adták, amire éppen szükség volt.