A főváros és az egyházak adnak jutalmat az idősotthoni dolgozóknak

Nem tudni, melyik csoportnak rosszabb a helyzete: az idősotthonok alkalmazottainak, akik nem egészségügyi dolgozók, és nagyrészt nem állami fenntartású intézményekben foglalkoztatják őket, vagy a gyógyszerészek és a gyógyszerészeti asszisztensek, akik korábban úgy tudták, számíthatnak erre a pénzre, de aztán mégsem kaptak belőle. Végül csak a kórházakban dolgozó körülbelül 500 gyógyszerészt és a kórházi gyógytornászokat vették be a jutalmazotti körbe.

A szabadságon lévőknek is jár?

A kormány honlapján megjelent tájékoztató szerint július elsején érkezik az egyszeri, bruttó 500 ezer forintos jutalom az egészségügyi dolgozóknak. Végül elég érdekesen alakult, kik is kapnak a pénzből. Azt feltehetően senki nem vitatja, miért kapnak pénzt az orvosok, a háziorvosok, az ápolók, az asszisztensek, a mentősök, a betegszállítók vagy a kórházak adminisztratív dolgozói. Persze ha közelebbről megnézzük a dolgot, itt sem egészen egységesen esett mindenkire a terhelés. A covidos vagy a sürgősségi osztályokon több műszakban dolgoztak és túlóráztak az orvosok, az ápolók, más kórházi osztályok közben üresen (kiürítve) álltak, a szakrendelések bezártak, a dolgozók egy részének alig volt munkája.

Jár pénz a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a kormányhivatalok, járási hivatalok járvány elleni védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozóinak is. Feltehetően nekik is nagy szerepük volt a védekezésben, de az megint csak nehezen érthető, miért kapnak pénzt azok az egészségügyi dolgozók, akik szabadságon, fizetési nélküli szabadságon, betegszabadságon, állásidőn, illetve gyesen, gyeden vannak.

Önkormányzati, egyházi fenntartásban vannak

Sokat lehetett hallani arról, hogy a korona vírus járvány milyen súlyos problémát jelentett a hazai szociális- és idősotthonokban. Innen került ki a fertőzöttek jelentős része és az elhunytak közel egynegyede. Több mint 30 intézményben jelent meg a fertőzés Budapesten és vidéken. Ezekben az intézetekben összesen 5991 embert ápolnak, akikre 2301 gondozó vigyáz. Az itt dolgozóknak szigorú beosztás szerint, a szabályok akkurátus betartása mellett, sokszor védőruházatban és maszkban kellett végezniük a munkájukat. A legutolsó adat szerint 141 gondozó el is kapta a fertőzést ezekben az otthonokban.

Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter a Demokratának azt mondta: a gyógytornászok, a házi segítségnyújtók és az idősotthonok munkatársai önkormányzatok, egyházak, vállalkozások fenntartásában lévő intézményekben dolgoznak, így sajnos nem tartoznak bele az (állami) egészségügyi dolgozók körébe, de a miniszter – szavakkal – megköszönte a munkájukat.

Tény, hogy az idősotthonok jelentős része valóban nem az állam fenntartásában van, ezek az intézmények azonban állami feladatot látnak el, az államtól vállalják át az idősek gondozását.

Ehhez az államtól kapnak finanszírozást, az önkormányzati vagy egyházi intézményekben dolgozók pedig a közalkalmazotti bértábla alapján kapják a fizetésüket – ugyanúgy mint a kórházakban vagy az állami szociális intézményekben.

Mit mondjak a dolgozóimnak?

Az egyik egyházi fenntartású idősotthon vezetője nemrég személyes hangvételű Facebook-posztban adott hangot értetlenségének, miután a kormány honlapján megjelent, kik kapnak az 500 ezer forintos jutalomból. Az igazgató nevét saját kérésére nem közöljük. Az intézményvezető az Indexnek azt mondta: nem akar több félreértést, hiszen a Facebookon közzétett posztja alatti kommentek is jól mutatták az értetlenséget. Nem akar pártpolitikai csatározást, és nem akar ártani az egyházi fenntartójának sem, tőlük ugyanis minden lehetséges segítséget, védőfelszerelést megkaptak, előbb is, mint a hasonló állami intézmények.

Az igazgató külön hangsúlyozta azt, amit posztjának legelején is ír: nem az egészségügyi dolgozóktól sajnálja a jutalmat, minden elismerés megilleti a járvány idején aktívan dolgozó egészségügyi dolgozókat. Azt viszont kevésbé tudja megmagyarázni a nála dolgozóknak, hogy miért kapnak a gyeden, gyesen, szabadságon, fizetés nélküli szabadságon, betegszabadságon, állásidőn lévő egészségügyi dolgozók is pénzt, miközben a szociális intézményekben hosszú heteken át kitartó dolgozók nem.

A SZOCIÁLIS TERÜLETEN HELYTÁLLÓ DOLGOZÓK UGYANIS A MUNKÁJUKKAL ÉPP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKAT MENTESÍTETTÉK.

Ezt azzal tették, hogy vigyáztak az otthonok lakóira, minden egészségügyi és higiéniai előírást betartottak, megakadályozták, hogy a vírus bekerüljön az intézménybe. Amikor bármelyik bentlakónál Covid-gyanú merült fel, azonnal izolálták, vele onnantól a dolgozók is overallban, védőfelszerelésben érintkeztek. Hasonlóan tettek a kórházakból visszaérkezett idősotthoni lakókkal. Ennek eredményeként náluk nem álltak sorba a bejáratnál a mentőautók, olvasható a posztban.

Az idősotthon dolgozói a mai napig megtesznek mindent, hogy védjék az ellátottakat. Nem mennek baráti összejövetelekre, egy héten csak egyszer, vagy kétszer mennek vásárolni, plusz feladatokat róttak rájuk, szabályzatok hosszú sorát tartották és tartjuk be a mai napig, hogy a legkisebbre csökkentsék a kockázatot. A poszt így folytatódik

Évek óta nincs bérrendezés, csak a szociális ágazati pótlékra csepegtetnek egy kis alamizsnát, most megemlíthettek volna bennünket is legalább erre az egy alkalomra... Mondjuk az önérzetünk miatt is, ha már más nem jut. Vezetőként most azon gondolkodom, hogy mit mondhatnék a Munkatársaimnak, akik szintén elolvasták ezt a közleményt????? Mit mondjak annak az elhivatott kollégánknak, aki 9 hétre (KILENC!!!) hétre beköltözött az intézménybe a határzár miatt és nem akarta cserbenhagyni a kollégáit, a lakókat és a munkáltatóját?????? Mondjam azt, hogy "Sorry, már megint így jártunk"?

A főváros vagy az egyház adhat külön jutalmat

Van azért példa arra, hogy az idősotthonok önkormányzati vagy egyházi fenntartója külön elismeri az ott dolgozók többletmunkáját a koronavírus-járvány alatt. „A főváros az összes saját fenntartású idősotthon intézményvezetőjének adott forrást arra, hogy az intézményben dolgozó szociális dolgozókat egyszeri 100 ezer forintos jutalomba részesítse a járványhelyzetben végzett, emberfeletti munkájukért” – válaszolta kérdésünkre a Főpolgármesteri Hivatal.

Az intézményvezetők dönthettek arról, hogy ezt a jutalmat azok kapják meg, akik részt vettek a járvány elleni védekezésben, bejártak dolgozni az otthonokba. Ez az összeg a legtöbbjük esetében kétheti bruttó fizetésüket jelentette, melyet már megkaptak ebben a hónapban. Ezen kívül január elsejétől a Fővárosi Önkormányzat bevezette a Budapest Pótlékot, amelyet a járvány ideje alatt is folyósított a dolgozóknak. Ez az intézkedés az év eleje óta nagyjából havi 15 százalékos fizetésemelést jelent a legalacsonyabb keresetűeknek, és a régóta munkaviszonnyal rendelkezőknek.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar sajtószolgálata az Indexnek azt írta: a jutalom az egészségügyi dolgozókra vonatkozik, a szociális otthonok munkatársaira nem. "A legveszélyeztetettebb korosztállyal, az idősekkel foglalkozó intézményeinkben dolgozóknak köszönettel tartozunk elkötelezett és áldozatos szolgálatukért. Az egyházi fenntartók extra cafeteria juttatással vagy jutalommal is igyekeznek megköszönni munkájukat, ennek módja és mértéke azonban fenntartónként változó".

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda is elismeri a munkatársak koronavírus-járvány elleni védekezés során megtett erőfeszítéseit, és köszöni minden munkatársának azt az áldozatos munkát, amit a járvány kitörése óta végez, közölte kérdésünkre a Diakóniai Iroda. A fenntartó lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a munkatársakat, konkrét összegekről azonban a későbbiekben várható döntés. A református egyház válasza is arra utal, hogy a jutalmazás függhet az idősotthonoknak folyósított állami támogatástól, mert az emailben érkezett válasz ezzel zárul:

Bízunk benne, hogy a kormány, ahogyan eddig is tette, a működési támogatáson felül plusz forrást biztosít a többletmunka elismeréseként.

A gyógyszerészek vajon mik?

Az idősotthonok dolgozóival ellentétben a gyógyszerészek bizony egészségügyi intézményben foglalkoztatott egészségügyi dolgozónak számítanak - ezt tartalmazza az egészségügyi törvény és a gyógyszer-gazdaságossági törvény is. Ők a járvány idején fokozott kockázatnak és terhelésnek voltak kitéve, de ők sem kapnak jutalmat. Pedig több jel is utalt arra, hogy a közel 12 ezer gyógyszerész számíthat az elismerésre. Kásler Miklós egy március 20-i levélben külön kérte a gyógyszertári dolgozók helytállását, és előre is megköszönte lelkiismeretes munkájukat. A gyógyszerészek aztán rá is kerültek az 500 ezres jutalomra érdemes csoportok listáján, végül azonban lekerültek róla.

Kásler Miklós ezt a Demokratának azzal magyarázta, hogy az ágazat eleve nagyon magas, szerinte 25 százalékos haszonnal dolgozik, az üzletek vállalkozási formában működnek és a tulajdonosok közel egyharmada külföldi. A gyógyszertárak egyébként is azt tették, amit járvány nélkül is tettek volna – mondta a kormánylapnak Kásler Miklós. A Demokrata Kásler szavait még egy Franka Tibor által aláírt, kioktató hangvételű szerkesztői jegyzettel is kiegészítette:

Ha ennyire kitágított körben számíthatnának juttatásokra, akkor például a gyógyszerész után kérhetne az élelmiszerbolti eladó is, bár nem gyógyszert, hanem tejfölt vesz le a polcról és adja át azt a vevőnek, vagy a postások, a köztisztasági dolgozók, a taxisok, és ki tudja, ki mindenki még. A köszönet és a hála – legalábbis anyagi – elismerésének szigorú határokat kell szabni. Ettől lesz igazán értékes és megérdemelt az a juttatás.

Kásler felvetéseire tételesen reagált a magát egyébként nyíltan, nemzeti, konzervatív, székely-magyar embernek valló Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. Miután a gyógyszerészek a korábbi nyilatkozatok alapján tényleg számítottak a pénzre, a miniszter helyett Hankó kért tőlük elnézést már a múlt héten. Hankó hétfőn részletesen reagált Kásler szavaira:

Nincs szó 25 százalékos haszonról, legfeljebb átlagosan 10 százalékos árrésről (azaz haszonkulcsról), miközben egyre több olyan gyógyszert forgalmaznak a gyógyszertárak, amelyek árrése még a beszállítónak kifizetendő összeg banki átutalási költségét sem fedezi. A szabadáras egyéb termékek árképzése ezt a kiesést csak részben kompenzálja.

Az ágazati átlagbér jóval a nemzetgazdasági átlag alatt van.

Valóban, a járvány ideje alatt a gyógyszertárak is azt tették, amit járvány nélkül is tettek volna, de ugyanezt tették a kórházak is.

Ha az a baj, hogy a gyógyszertárak tulajdonosainak közel egyharmada külföldi, akkor az ágazati vezetés feladata a jogszabályi előírások érvényesítése mind a tulajdonlás, mind a gyógyszertár-működtetés területén. A kamara évek óta hiába kéri a tárcától az ez irányú intézkedéseket. Egyébként a 2010-2018 közötti két kormányzati ciklusban épp a kormány és a kamara együttműködésével sikerült megteremteni a jogi alapjait annak, hogy valamennyi gyógyszertári vállalkozás többségi gyógyszerészi tulajdonban működjön.

A jutalmazás átgondolatlanságát jól mutatja, hogy vasárnapról hétfőre végül az Emberi Erőforrások Minisztériuma változtatott álláspontján, és azt közölte: a 12 ezer gyógyszerész közül végül a körülbelül 500 kórházi gyógyszerész és a kórházi gyógytornászok kapnak az egyszeri juttatásból.

(Borítókép: Járványügyi ellenőrzés a Szatmári Református Egyházmegye által fenntartott mátészalkai idősek bentlakásos otthonában 2020. május 14-én. Fotó: MTI/Balázs Attila)