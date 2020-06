A veszélyhelyzet megszűnése után utazhatnak majd külföldre az egészségügyben dolgozók

Ma is megtartotta szokásos szeánszát az operatív törzs, ahol a friss adatok elsorolása mellett válaszoltak néhány kérdésre is. Müller Cecília elmondta, hogy a KSH friss adataiból az látszik, hogy az év első négy hónapjában a tavalyi hasonló időszakhoz képest 6,4 százalékkal alacsonyabb volt a halálozás, a csökkenést pedig az influenza kisebb aktivitásának tudják be a szakemberek.

Az országos tisztifőorvos azt is elmondta, hogy számítások szerint Európában körülbelül 3 millió ember életét sikerült megmenteni a járvány miatt bevezetett korlátozó, védekező intézkedésekkel. Majd a kérdésekre válaszolva megtudtuk: