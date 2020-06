Megkérdezték Káslertől, mit keres egy volt kémfőnök az Emminél

„Kellett egy tolmács" - ezzel indokolta Kásler Miklós miniszter, miért került az Emmi állományába Balajti László, aki 2010 után egy ideig az Alkotmányvédelmi Hivatalt vezette. Kásler ezt egy alákérdezős háziinterjúban mondta el, ahol a riporter szerepét játszó kérdező kémfőnöknek minősítette Balajtit, ami azért sem szerencsés, mert valójában Balajti nem kémkedett, hanem a kémelhárítással is foglalkozó AH-t vezette. (Ennek ellenére Kásler is lekémfőnöközi a kollégáját.) Az AH az egyik polgári titkosszolgálat, a szervezet alá tartozik a kémelhárítás is, talán ezért minősítette Kásler egykori kémfőnöknek a tanácsadóját.

Korábban a hvg.hu írta meg, hogy rekordnak számító, 1,2 millió forintos megbízási díjjal szerződtette az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Alkotmányvédelmi Hivatal volt vezetőjét. Balajti László szerződése a Kormany.hu táblázatában, az áprilisi szerződéslistáján látható, a dokumentáció szerint a megbízás tárgya „Szakértői tevékenység a koronavírus elleni küzdelemmel kapcsolatos biztonsági és adminisztratív kérdésekben“. Az AH volt vezetőjének megbízása 2020. április 13-tól érvényes és nem ért véget a járvány lecsengésével: egészen 2020. november 30-áig szól.

Kásler a háziinterjúban azzal indokolta Balajti kinevezését, hogy kell neki egy tolmács, aki lefordítja neki azt, ami az Operatív Törzsben elhangzik, azaz összhangot tud teremteni a különféle szakértők között. "Kellett egy olyan ember, aki érti a különböző nyelvezeteket és összhangot tud teremteni" - mondta a miniszter.

Korábban Balajti is hasonlóan jellemezte a szerepét az EMMI-ben, amikor a hvg.hu rákérdezett. Az egykori titkosszolgálati vezető akkor azt mondta, szakértőként vett-vesz részt a védekezést irányító állami szervek, köztük a belügyminisztérium, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkájának összehangolásában, amiben nagy segítségére volt, hogy ismeri a belső nyelvezetet és belső mechanizmusokat, illetve, hogy bár 8 éve nyugdíjas, a korábbi rendészeti-nemzetbiztonsági kapcsolatai megmaradtak.