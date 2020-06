Az önkormányzattal sem egyeztetett egy kisiskola bezáratásáról a hódmezővásárhelyi tankerület lemondott vezetője

A vasalódeszkás tornatanárt megregulázó hódmezővásárhelyi tankerületi vezető, Balázs József lemondott posztjáról, de ezt megelőzően még több ügye is volt, egyebek mellett a szentesi gimnázium felvételijének utólagos módosítása is. Róla derült ki most az is, hogy úgy egyeztetett az oktatási minisztériummal az alsó tagozatosok számára fenntartott Varga Tamás Általános Iskola Mártélyi Tagintézményének bezáratásáról, hogy arról nem egyeztetett sem a szülőkkel, sem az önkormányzattal, sem az intézmény pedagógusaival.

A 24.hu információi szerint az önkormányzat felé márciusban jelezték, hogy tervezik a megszüntetést, majd ezután június 15-én arról kaptak levelet, hogy arról megszületett a döntés. „Balázs József tankerületi igazgató úr korábbi szóbeli értesítését megerősítve, az oktatásért felelős miniszter úr nevében eljárva meghozták a döntést, melynek értelmében támogatják az átszervezést.”

Az intézkedést a levélben az oktatás minőségével, és azzal indokolják, hogy kihasználatlan a kapacitás. A település vezetője, dr. Putz Anita a lapnak felháborítónak nevezte a hirtelen, egyeztetések nélküli intézkedést, különösen annak fényében, hogy az önkormányzat jelezte korábban: az intézmény számíthat a támogatásukra, az egyházmegye pedig egy szándéknyilatkozatot is kiadott az iskola későbbi átvételéről.

A településen jelenleg aláírásgyűjtés folyik, és már levelet is írtak az Emberi Erőforrások Minisztériumának, amiben a köznevelési törvény egyik pontját is beidézték: „Ha a településen, ahol legalább 8 óvodáskorú vagy 8 alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább 3 évig fennmarad, továbbá a szülők ezt igénylik, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére az illetékes tankerületi központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról.”

Ősztől 22 diák kezdene az iskolában.