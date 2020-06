A kormány az elektromos rásegítéses kerékpárok támogatását fontolgatja

Megfontolja és kiterjeszti a kormány az elektromos járművekre járó állami támogatást a rásegítéses kerékpárokra is – írja Palkovics László szombati beszédére hivatkozva a Portfolio. A Magyar Kerékpárosklub és a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség a hónap elején fordult az Innovációs és Technológiai miniszterhez, hogy az elektromos autók és motorok mellett a kerékpárok után is járjon az állami támogatás.

Palkovics a Tisza-tavi kerékpáros híd átadásakor jelentette be, hogy a javaslatot megfontolják, és ki fogják terjeszteni a támogatási rendszert. A rásegítéses kerékpárokkal nagyobb távolságokat lehet megtenni, és az idősebbeknek is könnyebb velük szelni a dombokat, mint a hagyományos kerékpárokkal, és mivel sportolás mellett például munkába járásra is nagyon jók (akár csak a sima kerékpárok), járhat a támogatás.

Révész Máriusszal olyan megoldást keresnek, ami azokat is segíti, akik nem csak sportolni akarnak a kerékpárral, hanem munkába is járnának vele, vagy azoknak, akik már elérték azt az életkort, amikor az elektromos rásegítés motiváló hatású.

Meg fogjuk fontolni és ki fogjuk terjeszteni ezt a rendszert

– mondta Palkovics.

A Magyar Kerékpárosklub és a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség 30 százalékos de legfeljebb 200 ezer forintos támogatást javasol, amit az itthon összeszerelt kerékpárok esetében növelnének.