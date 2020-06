Drágul a parkolás Budapesten

A parkolási rendelet módosításáról döntött szerda délután a fővárosi közgyűlés. Eszerint négy kerületben, a II., a XII., a XIII. és a XIV. kerület egyes parkolási zónáiban eggyel drágábbra ugranak a díjtételek.

A fővárosi parkolási rendszerben ötféle díjtétel van (175, 265, 350, 440, 525 forint óránként), és attól függően alkalmazzák, hogy az adott parkolási zónában milyen sokan akarnak parkolni, vagy mennyire akarják megóvni a parkoló autóktól. Az V. kerületben a legdrágább parkolás, és ahogy haladunk kifelé, úgy lesznek alacsonyabbak az óránkénti díjtételek. Ez a rendszer lehetőséget ad arra is, hogy a parkolási díjakat úgy emeljék az egyes zónákban, hogy a rendeletben rögzített díjtételek nem emelkednek, csak a zónában ugrik egyet a díjtétel-besorolás. Ez történik most. (A zónák térképe ide kattintva tekinthető meg .)

A koronavírus-járvány miatt márciustól ingyenes volt a parkolás Budapesten (is), de a kormány a napokban feloldotta ezt az intézkedést, és július 1-től ismét fizetni kell mindenhol. A drágulás augusztus 1-től kezdődik.

Az előterjesztés szerint a drágulási lavinát 2018-ban az V. kerület indította el, ahol szinte mindenhol a lehető legmagasabb, óránként 525 forintos díjtételt kezdtek alkalmazni. Ez sok autóst arra ösztönzött, hogy a szomszéd kerület eggyel olcsóbb zónájában parkoljon, és ez a többlet parkolási igény a XIII. kerületben csapódott le a legerősebben. Ezért a kerület javaslatára a főváros várhatóan úgy dönt, hogy az eddigi 2-es díjzónák legyenek 1-esek (azaz 440 forint helyett 525 forint legyen az érvényes parkolási díj), a 4-es legyen 3-as, az 5-ös pedig 4-es, azaz sávosan minden zónában emelkedjen ugorjon egyet a díjtétel.

Lényegében az Újlipótváros területén a Nagykörúttól a Dráva utcáig mindenhol a legmagasabb tarifát kell majd fizetni. Emellett a kerület egy keskeny sávban kiterjeszti a fizetős parkolás északi határát: a vasútvonal helyett a Dugonics és a Madridi úton húzódó kerülethatár lesz egyben a fizetőzóna határa is.

A XII. kerületben megunták a díjzónákat, ezért a kerület javaslata szerint – mivel a parkolási kereslet egyenlően oszlik meg a parkolási övezetekben –, egységes, 440 forintos díjtételt vezetnek be az összes díjzónában. Emellett a kerület itt is bővít: fizetőssé teszik gyakorlatilag a János-kórház környékét, azaz a Diós árok és Kútvölgyi út közötti részt a Józsa Béla közig és az Alsó-Svábhegyi útig.

A II. kerület a Margit híd és Szépvölgyi út közé eső fizetőövezetében is drágul a parkolás: az eddigi 5-ösről (175 Ft) rögtön 3-asra (350 Ft-ra) ugrik. Emellett a Marczibányi tér területén lesz változás: itt is magasabbra ugrik a díjtétel, és az eddigi korlátlan idejű parkolást felváltja a maximum 3 órás parkolás (ennek letelte után újra parkolójegyet kell váltani).

Zuglóban a Mexikói út és a Nagy Lajos király út közötti sáv fizetőzónájában változik a díjtétel az eddigi 5-ösről 4-esre, azaz 175 Ft/óráról 265 Ft/órára. A fizetőövezet is bővül az Örs vezér tere körüli területekkel.

Több átfogó döntést is hoztak a képviselők a parkolási rendszerrel kapcsolatban. Eszerint a parkolási együttműködési megállapodásokat és elszámolásokat öt évre visszamenőleg közzéteszik az önkormányzat oldalán, a Budapest.hu-n.

Fotó: Bődey János / Index Parkolóőrök a VI. kerületben 2020 áprilisában

Elindul a parkolási rendszer átfogó felülvizsgálata abba az irányba, hogy a parkolási társaságok a kerülethatárokon elfogadják a másik díjzónát is, elgondolkodnak a progresszív várakozási díj bevezetésén, ahol a rövid távú várakozás olcsóbb, hosszabb drágább lesz, sőt esetleg a 15 perc türelmi időt díjmentes várakozássá minősítik. Megvizsgálják emellett, lehet-e a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-n kívül más lehetőség a mobilfizetés lebonyolítására, és megvizsgálják egy parkolásellenőrző szoftver kifejlesztését, ami költségkímélőbb lehet.

Felmerült, hogy csak akkor adnak ki lakossági várakozási engedélyt, ha az adott lakos nem tartozik helyi adóval (ez pár kerületben már működik), valamint hogy a díjfizetési mentesség ne önmagában a zöld rendszámhoz, hanem a környezetterhelés mértékéhez is igazodjon. A jövőben több rakodóhely lesz az áruszállítóknak, viszont fokozottan szankcionálnák a forgalmat akadályozó, szabálytalanul várakozó teherautókat, és azon is dolgoznak, hogy az autómegosztó cégek egyben, utólag is elszámolhassanak a parkolási díjjal.