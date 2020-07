Hat év fegyházat kapott kábítószerbirtoklás miatt a magyar laposföldhívők vezetője

Székely Sándor mogyoródi vállalkozó a magyar laposföldes mozgalom alapító vezéralakjaként tűnt fel a médiában, 2016-ban pedig kábítószer birtoklása miatt őrizetbe vette a rendőrség. A 24.hu ott volt a negyedik éve húzódó eljárás elsőfokú ítélethirdetésén, ahol a perbeszédében az ügyész szerint a vállalkozó a telefonján levő fotók szerint minimum két évig termesztett otthonában kannabiszt.

A bíró Székely Sándort hat év fegyházbüntetésre ítélte, és nyolc évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az is közrejátszott az ítéletben, hogy megbuherált villanyórával, vagyis lopott árammal működtette évekig az ültetvényt. 8 év 6 hónap lett volna a büntetés középértéke, de a bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy Székely nem követett el más bűncselekményt, ezt is megbánta, és sok idő telt el a bűncselekmény óta.

A vádlott védője szerint Székely lelki problémák miatt fordult a droghoz, magánéleti gondokat említett, valamint azt, hogy Székely "sikeres, a kormány által is díjazott feltalálóként" rossz üzletet kötött, kihasználták, és elvesztette mindenét. Ő fejlesztette ki a fűthető-hűthető motorosruhát, amit űrkutatási célra is felhasználtak - számolt be a 24.hu.

Súlyosító körülményként említette a bíró, hogy „ez egy elég nagy ültetvény volt.” A rendőrök a családi házuk pincéjében 400 tő marihuánát, egy vödörben több kilogramm száraz növényt, egy ládában pedig közel három kiló növényi gumót találtak.

Székely nyolc hónapot töltött előzetesben. 1,2 millió forint bűnügyi költséget is meg kell térítenie. Jó magaviselettel a büntetés kétharmadának letöltése után feltételesen szabadulhat, az előzetes időtartamát pedig levonják a büntetésből.

Székely feleségét bűnsegédként vonták perbe, de mivel erre nem találtak bizonyítékot, őt felmentették.

Az ítélet nem jogerős, a védelem az áramlopás vádját nem ismerte el, ezért ez ügyben felmentésért, a kábítószer miatt pedig a büntetés enyhítéséért fellebbezett.

20 évig szívott füvet

Az ügyvéd szerint Székely teljes körű beismerő vallomást tett, és jó útra tért. Korábban beismerte, hogy húsz évig használt rendszeresen kannabiszt. „Krízishelyzetben voltam, bűnt követtem el, vállalom a következményeket” – mondta a vádlott. Székely a 24-nek korábban azt mondta, szerinte a marihuána fogyasztásának nincs semmi köze ahhoz, hogy mit gondol a Föld alakjáról.

Azt is elmesélte a 24.hu-nak, hogy enyhe börtönbüntetésre számít, amit hasznosan fog tölteni, például könyvet ír a laposföld-teóriáról. Be szeretné bizonyítani, hogy az emberiség nagyobbik része súlyos tévedésben él, a Föld gömb formájáról szóló „mesét” ugyanis tudományosan eddig senki nem tudta alátámasztani.

Borítókép: Getty Images Hungary Fotós: Hyoung Chang