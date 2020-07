Niedermüller: Fordítsuk át a bulinegyedet kulturális negyeddé

Mi nem teraszokat vagy éttermeket akarunk bezárni, hanem bizonyos magatartásformákat kizárni

– mondta Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester a Józsefváros című újságnak. A VIII. kerület önkormányzati lapja ugyanis a bulinegyed körül fellángolt újabb vitákról is kérdezte a DK-s politikust, konkrétabban pedig a nemrégiben elfogadott csendrendeletről. Niedermüller szerint nem a bulinegyed kinyírása a céljuk, hanem zöld pontokat akarnak létrehozni és kulturális eseményeket rendezni az utcákon. "Az éjféli záróra – a kritériumrendszerrel ez kitolható – elfogadható megoldás. Elsőrendű feladatunk, hogy fordítsuk át a bulinegyedet kulturális negyeddé. Ne az legyen, hogy az ide érkezők merev részegre isszák magukat és összekoszolják a kerületet", mondta.

A polgármester beszélt arról is, hogy mivel a járvány miatt sok hely nem nyit ki többé, több ezer itt dolgozó nem tud visszatérni. Szerinte az, hogy velük mi lesz, nem csak önkormányzati feladat, hanem állami is. Ugyanakkor úgy látja, az, hogy egy terasz meddig van nyitva, nem döntő ebben a kérdésben. Azt is mondta, hogy szerinte a vendéglátósok sem boldogok attól, hogy részeg külföldiek tombolnak náluk és rombolják az üzletük hírnevét.

Együtt kell dolgoznunk azon, hogy ha egy társaság sokadik felszólításra nem hagyja abba az üvöltözést, akkor ki lehessen őket tessékelni, és ne is tudjanak egy újabb helyre beülni. (...) Fordítsuk át a bulinegyedet kulturális negyeddé. Ne az legyen, hogy az ide érkezők merev részegre isszák magukat és összekoszolják a kerületet

– mondta.

A Niedermüller szerint minden érintett érdekét szolgáló rendelet, amelyről a bulinegyedben tevékenykedő vendéglátósok azt állítják, a 7. kerület minden idők legszigorúbb csendrendeletét fogadta el, lényegében keresztet vetve a negyedre.

A bulinegyed ügye hosszú évek óta húzódik, a területen működő vendéglátóhelyekre virágzó nemzetközi buliturizmus épült, miközben a helyi lakosok szerint egyre élhetetlenebbé válik a városrész. A tavaly ősszel megválasztott új polgármester, a DK-s Niedermüller Péter már a kampányban azt ígérte, rendezi a helyzetet. A szigorítás időzítése ugyanakkor nem szerencsés a vendéglátóhelyek szempontjából, hiszen a koronavírus-járvány megrogyasztotta a turizmust, és éppen most, a közösségi korlátozások lazítása után remélték, hogy elkezdődhet némi konszolidáció.

A rendelet a vendéglátóhelyeket és a boltokat is szabályozza:

A vendéglátóhelyek a Király utca–Erzsébet körút (mindkét oldalán)–Rákóczi út–Károly körút által határolt területen csak akkor lehetnek nyitva 24 és 6 óra között, ha erre külön engedélyt kérnek és kapnak az önkormányzattól.

A boltok pedig csak akkor maradhatnak nyitva éjfél után, ha a 22 és 6 óra közötti időszakban nem árulnak alkoholt.

A vendéglátóhelyeknek az engedélyhez olyan feltételeket kell teljesíteniük, mint hogy nem engedhetik a vendégeknek, hogy alkoholt vigyenek ki az utcára; takarítaniuk kell a hely előtt az utcát; nem adhatnak italt műanyag pohárban; azoknak is biztosítaniuk kell a mosdóhasználatot, akik nem fizető vendégeik; 22 és 6 között nem folytathatnak áruszállítást („göngyölegmozgató tevékenységet”); illetve mérniük és korlátozniuk kell a zajszintet.

Nem csoda tehát, hogy ismét felforrtak az indulatok a bulinegyed ügyében, az Index egy rendhagyó Kibeszélőt is rendez tehát a témának. Pénteken 11 órakor ugyanis élő stúdióvitára várjuk magát Niedermüllert, aki Zsendovits Ábellel, a Szimpla alapító-társtulajdonosával ütközteti majd érveit.