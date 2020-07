Vörös festékkel öntötték le Horthy szobrát

Vörös festékkel öntötték le Horthy Miklós mellszobrát, amely az V. kerületi Hazatérés temploma előtt, a református egyházhoz tartozó, ráccsal elzárt magánterületen áll. A festékből a templom lépcsőjére is jutott. A rongálás hírét Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke jelentette be, aki egy fotót is posztolt az összefestékezett szoborról a Facebook-oldalán, szerinte egy biciklis nő volt az ismeretlen elkövető. "Hegedűs Loránt lelkipásztor már intézkedett a helyrehozatal érdekében, a rendőrség pedig éppen helyszínel" – írta posztjában a politikus, aki az esetet összefüggésbe hozta a Black Lives Matter mozgalom által Amerikában és Nyugat-Európában végrehajtott szobordöntésekkel és rongálásokkal. Novák szerint Pokorni Zoltán fideszes polgármester is "uszít" a hegyvidéki turulszobor ellen, de a Mi Hazánk meg fogja védeni az emlékművet.

Fotó: Novák Előd / Facebook Horthy vörös festékkel leöntött mellszobra 2020. július 3-án

Magyarországon eddig egyetlen esetben történt a Black Lives Matter mozgalom által inspirált szoborrongálás: június 16-án Winston Churchill városligeti szobrát graffitizték össze "BLM" és "Nazi" feliratokkal. Az esetet Karácsony Gergely főpolgármester elítélte, és a szobrot hamarosan megtisztították.

Horthy Miklós szobrát 2013-ban avatták fel a Hazatérés temploma előterében az akkor még nemzeti radikális Jobbik kezdeményezésére. A szoborállítást többek között Rogán Antal akkori belvárosi polgármester is ellenezte Horthy-nak a zsidótörvények elfogadásában, illetve a holokausztban játszott szerepe miatt. A mellszobrot azért is állították fel a templom előterében, mert közterületen nem kapott volna engedélyt.