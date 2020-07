Múlt héten nagy többséggel megszavazta a parlament, hogy iskolaőröket küldjenek azokba az iskolákba, ahol ezt kérik.

A DÖNTÉS ÉRTELMÉBEN tehát SZEPTEMBERTŐL TÖBB SZÁZ ISKOLÁBAN LESZNEK GUMIBOTTAL, BILINCCSEL, GÁZSPRAY-VEL FELSZERELT ISKOLAŐRÖK, HOGY MEGFÉKEZZÉK AZ ISKOLAI ERŐSZAKOT.

Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár az iskolaőrségről beszélt hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Azt mondta: az iskolai erőszak terén az ország északkeleti régiója magasabban reprezentált, mint a többi. Hozzátette: ugyanakkor az ország minden részében vannak olyan oktatási intézmények, ahol megalapozott az iskolaőrség bevezetése, írja az MTI.

Az államtitkár kiemelte, hogy egyházi és magániskolákban egyelőre nem lesznek iskolaőrök, de ha később esetleg ezt kérik, akkor ott is lesz mód erre.

Közölte azt is, hogy az iskolaőröket a rendőrség toborozza majd, de ez még nem kezdődött el, hiszen az erről szóló törvényt múlt hét pénteken szavazta meg az Országgyűlés. Amint hatályba lép a jogszabály, kezdődhet a toborzás is, hogy augusztusban elindulhasson az iskolaőrök képzése is. Az iskolaőrök nem az intézmények alkalmazásában állnak majd, hanem a rendőrséghez tartoznak, és minden esetben együttműködési megállapodáshoz kötött a munkájuk.