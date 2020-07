Hétfő este nyomasztóvá válik az időjárás Magyarországon

Közleményt adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, ami szerint az egész nap tartó napsütés után, hétfő este lecsapnak a gomolyfelhők. Ennek ellenére zápor, vagy zivatar estig csak elvétve fordulhat elő. Később azonban nyomasztóbb lesz a helyzet, ugyanis a felhőzet nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik, és éjszaka már keleten is erősen felhős vagy borult lesz az ég. Estétől keleten és délen többfelé várható zápor, zivatar, máshol inkább tartós eső valószínű. Kedd hajnaltól északnyugat, nyugat felől jelentősen csökken a felhőzet, kedd délelőtt a Dunántúlon, kora délutánig a keleti tájakon is megszűnik a tartós csapadék. Több órára kisüt a nap, emellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből kedd délután elvétve nem kizárt futó zápor kialakulása. Az északnyugati, északi szél estétől nagy területen megerősödik, egyes tájakon viharossá fokozódik. Kedd estére mindenütt jelentősen mérséklődik a légmozgás. Hétfő délután és éjszaka zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 20 és 25 fok között alakul.

Külföldön se lesz könnyű az embereknek, ugyanis a Skandináv-félsziget fölött egy hatalmas kiterjedésű többközéppontú ciklon örvénylik, amelynek hosszan elnyúló frontálzónája hétfő hajnalban a Balti-tengertől a Germán-Alföldön és Franciaországon át egészen az Ibériai-félsziget északnyugati partvidékéig húzódott, és kettéosztja szárazföldünk időjárását. A frontzóna mentén, illetve mögötte mozgalmasabb, szeles az idő, és a gyakorta megnövekvő felhőzetből több helyen is előfordul eső, zápor, néhány helyen zivatar. Az északi és a nyugati országokat már elárasztó hűvös levegő a szárazföld belseje fölé halad, a következő 36 órában a Kárpát-medencét is eléri: az átvonuló markáns hidegfront hatására hétfő éjjel, illetve kedd délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar, és jelentős lehűlésre számíthatunk..