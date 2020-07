Ungváry Krisztián világháborús német egyenruhát árult

Néhány napja derült ki Ungváry Krisztián történészről, hogy még 2019 őszén az interneten hirdetett egy világháborús, német SA-egyenruhát, amit azóta már értékesített is. A történész a Magyar Nemzetnek jelezte, hogy a nyilvánosan elérhető életrajzában feltüntette: kitüntetéseket, rendjeleket és egyenruhákat gyűjt.

Az adásvételről azt mondta, legjobb tudomása szerint ő maga gyűjtőként egy másik gyűjtőnek adta el az egyenruhát. Azt, hogy kitől vette, nem konkretizálta, csak annyit mondott róla, hogy egy nagyon ismert és elismert, nemzetközileg nyilvántartott gyűjtő.

Nyilvánvalóan nem adtam volna el egy olyan személynek, akiről azt feltételezem, hogy ebben az egyenruhában egy becsület napi megemlékezést kívánna végrehajtani. [...] Akinek eladtam, az tudtommal nem neonáci és van annyi magához való esze, hogy nem rohangál ilyen ruhában sehol, mert a nyilvánosság előtt önkényuralmi jelképek hordása visszataszító, másrészt pedig bűncselekmény, kivéve, ha játékfilmforgatás van.

Hozzátette, szerinte aki ilyen egyenruhában akarna szaladgálni, az nem egy százezer forintos eredetiben tenné azt, hanem egy utánzatban. Kiemelte: tudományosan elismert gyűjtőként a német bíróságok is szakértőként alkalmazták egy második világháborús német bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásban.

Ungváry elmondta azt is, hogy alapvetően nem a hitleri Németországhoz tartozó tárgyakat gyűjti, ezért is adta el az SA-egyenruhát. Gyűjteményének jelentős hányada Monar­chia-beli és a Horthy-korszakból származó régiségekből áll, de a birtokában volt egy Rákosi-iratgyűjtemény, amiből könyvet is írt. „Érdekes módon senki sem mondta azt, hogy én a Rákosi-rendszer híve lennék" – fűzte hozzá.